Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Uzman doktor, hemşire, ebe ve diyetisyen alımı başvuru süreci

Başvurular ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru takvimi henüz kamuoyuna duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl başvuruların Mayıs ayında alınmaya başlandığı hatırlatılırken, 2026 sürecinin de benzer bir dönemde başlaması bekleniyor.





Başvuru şartları ve detaylı kılavuzun ise ÖSYM tarafından yayımlanacağı belirtildi. Uzman doktor, doktor, ebe, hemşire ve diğer sağlık branşlarına ilişkin özel koşulların, yayımlanacak tercih ve başvuru kılavuzunda yer alması öngörülüyor.