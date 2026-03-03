Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Uzman doktor, hemşire, ebe ve diyetisyen alımı başvuru süreci

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için geri sayım başladı. 2026 yılı istihdam planı kapsamında uzman doktor, doktor ve farklı sağlık branşlarında yapılacak sözleşmeli personel alımının başvuru tarihi merak ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası gözler ÖSYM başvuru kılavuzuna çevrildi. Peki başvurular ne zaman başlayacak, kadro dağılımı nasıl şekillenecek ve şartlar neler olacak? İşte detaylar…
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kapsamında 2026 yılı içinde geniş çaplı bir istihdam sürecine hazırlanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda yapılacak alımlar, sözleşmeli personel statüsünde gerçekleştirilecek. İstihdamın, Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla planlandığı bildirildi.
Hangi birimlerde görevlendirilecekler?
Yeni personellerin; acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ile yataklı tedavi kurumlarında görevlendirilmesi öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu adımı, özellikle sahada ve hastanelerde ortaya çıkan personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Böylece hem birinci basamak sağlık hizmetlerinde hem de hastane hizmetlerinde kapasitenin artırılması amaçlanıyor.
Branş dağılımı açıklandı
Resmi karara göre 26 bin 673 kişilik kadronun büyük bölümü hekim kadrolarından oluşuyor. Dağılım şu şekilde:
Uzman doktor: 22.983
Doktor: 3.652
Sağlık teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1
Başvurular ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru takvimi henüz kamuoyuna duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl başvuruların Mayıs ayında alınmaya başlandığı hatırlatılırken, 2026 sürecinin de benzer bir dönemde başlaması bekleniyor.
Başvuru şartları ve detaylı kılavuzun ise ÖSYM tarafından yayımlanacağı belirtildi. Uzman doktor, doktor, ebe, hemşire ve diğer sağlık branşlarına ilişkin özel koşulların, yayımlanacak tercih ve başvuru kılavuzunda yer alması öngörülüyor.