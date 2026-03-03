Yeni Şafak
TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi

TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi

<p>Ankara kurası TOKİ Ankara çekilişine katılacaklar listesi</p>
Ankara kurası TOKİ Ankara çekilişine katılacaklar listesi

TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi ve kura listesi, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Ankara’daki 31 bin 73 konutun hak sahipleri bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek. Kuraya katılmaya hak kazanan adayların isim listeleri ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin detaylar da yayımlandı. Böylece başvuru sahipleri, kura süreci öncesinde durumlarını kontrol etme imkânı buldu. İşte TOKİ Ankara kurasına katılacaklar listesi.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara’da inşa edilecek 31 bin 73 konut için kura çekilişi heyecanı artarak devam ediyor. Başkentte ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, TOKİ Ankara sahipliği kura çekiliş tarihine odaklanmış durumda. 500 bin sosyal konutta Ankara'daki 31 bin 73 konut için hak sahipleri, bugün çekilecek kura ile belirlenecek. Ankara TOKİ kurasına katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. Böylece başvuru sürecini tamamlayan adaylar, listeler üzerinden durumlarını kontrol edebilecek. İşte 500 bin konut projesi kapsamında Ankara kura çekilişine katılacaklar listesine dair detaylar.

Ankara TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi için tıklayın

