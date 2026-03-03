TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi ve kura listesi, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Ankara’daki 31 bin 73 konutun hak sahipleri bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek. Kuraya katılmaya hak kazanan adayların isim listeleri ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin detaylar da yayımlandı. Böylece başvuru sahipleri, kura süreci öncesinde durumlarını kontrol etme imkânı buldu. İşte TOKİ Ankara kurasına katılacaklar listesi.
