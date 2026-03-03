Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Ankara kura sonuçları: 500 bin konut Ankara TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Ankara kura sonuçları: 500 bin konut Ankara TOKİ kazananlar tam isim listesi

14:413/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Ankara kurası bugün Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde çekildi. Ankara merkez ve ilçelerinde toplam 31 bin 73 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Ankara Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar’da konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Ankara konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Ankara TOKİ kurası çekildi. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 13:30'da Ankara merkez Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. İşte TOKİ Ankara konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

 TOKİ Ankara konut kura sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Ankara kurası
#Ankara TOKİ kura sonuçları
#Etimesgut
#Gölbaşı
#Mamak
#Pursaklar
#Sincan
#Akyurt
#Ayaş
#Bala
#Beypazarı
#Çamlıdere
#Çubuk
#Elmadağ
#Evren
#Güdül
#Haymana
#Kahramankazan
#Kalecik
#Kızılcahamam
#Nallıhan
#Polatlı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bayramı tatili ile Nisan ara tatili birleşecek mi, kaç gün tatil olacak? 2026 Ramazan bayram tatili süresi