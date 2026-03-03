TOKİ Ankara kura sonuçları: 500 bin konut Ankara TOKİ kazananlar tam isim listesi

500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Ankara kurası bugün Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde çekildi. Ankara merkez ve ilçelerinde toplam 31 bin 73 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Ankara Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar’da konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Ankara konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

1 /205 Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Ankara TOKİ kurası çekildi. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 13:30'da Ankara merkez Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. İşte TOKİ Ankara konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

2 /205

3 /205

4 /205

5 /205

6 /205

7 /205

8 /205

9 /205

10 /205

11 /205

12 /205

13 /205

14 /205

15 /205

16 /205

17 /205

18 /205

19 /205

20 /205

21 /205

22 /205

23 /205

24 /205

25 /205

26 /205

27 /205

28 /205

29 /205

30 /205

31 /205

32 /205

33 /205

34 /205

35 /205

36 /205

37 /205

38 /205

39 /205

40 /205

41 /205

42 /205

43 /205

44 /205

45 /205

46 /205

47 /205

48 /205

49 /205

50 /205

51 /205

52 /205

53 /205

54 /205

55 /205

56 /205

57 /205

58 /205

59 /205

60 /205

61 /205

62 /205

63 /205

64 /205

65 /205

66 /205

67 /205

68 /205

69 /205

70 /205

71 /205

72 /205

73 /205

74 /205

75 /205

76 /205

77 /205

78 /205

79 /205

80 /205

81 /205

82 /205

83 /205

84 /205

85 /205

86 /205

87 /205

88 /205

89 /205

90 /205

91 /205

92 /205

93 /205

94 /205

95 /205

96 /205

97 /205

98 /205

99 /205

100 /205

101 /205

102 /205

103 /205

104 /205

105 /205

106 /205

107 /205

108 /205

109 /205

110 /205

111 /205

112 /205

113 /205

114 /205

115 /205

116 /205

117 /205

118 /205

119 /205

120 /205

121 /205

122 /205

123 /205

124 /205

125 /205

126 /205

127 /205

128 /205

129 /205

130 /205

131 /205

132 /205

133 /205

134 /205

135 /205

136 /205

137 /205

138 /205

139 /205

140 /205

141 /205

142 /205

143 /205

144 /205

145 /205

146 /205

147 /205

148 /205

149 /205

150 /205

151 /205

152 /205

153 /205

154 /205

155 /205

156 /205

157 /205

158 /205

159 /205

160 /205

161 /205

162 /205

163 /205

164 /205

165 /205

166 /205

167 /205

168 /205

169 /205

170 /205

171 /205

172 /205

173 /205

174 /205

175 /205

176 /205

177 /205

178 /205

179 /205

180 /205

181 /205

182 /205

183 /205

184 /205

185 /205

186 /205

187 /205

188 /205

189 /205

190 /205

191 /205

192 /205

193 /205

194 /205

195 /205

196 /205

197 /205

198 /205

199 /205

200 /205

201 /205

202 /205

203 /205

204 /205