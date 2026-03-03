TOKİ Ankara kura sonuçları: 500 bin konut Ankara TOKİ kazananlar tam isim listesi

500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Ankara kurası bugün Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde çekildi. Ankara merkez ve ilçelerinde toplam 31 bin 73 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Ankara Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar’da konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Ankara konut kura sonuçları sorgulama ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Ankara TOKİ kurası çekildi. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 13:30'da Ankara merkez Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. İşte TOKİ Ankara konut kura sonuçları sorgulama ekranı.