ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İkinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu? İşte Mart 2026 ara tatil detayları

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ikinci ara tatil tarihleri netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026’da başlayacak. Tatilin Ramazan Bayramı ile çakışması ise veliler ve öğrenciler için en çok merak edilen başlık oldu.

Okullarda ara tatil 16 Mart’ta başlıyor

Bakanlık takvimine göre lise, ortaokul ve ilkokullarda ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 13 Mart Cuma günü son ders zilinin ardından ara tatile çıkacak. Dersler ise 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte öğrenciler toplam 9 günlük bir dinlenme sürecine girecek.

Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk geliyor

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart’ta başlayacak ve üç gün sürecek. Böylece ikinci dönem ara tatili, bayram günleriyle aynı döneme rastlamış olacak. Takvim açısından ara tatil ve bayram tatili fiilen birleşmiş görünüyor.

Ancak resmi takvimde tatil süresinin uzatıldığına dair herhangi bir karar bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut planlama doğrultusunda derslerin 23 Mart’ta başlayacağını duyurdu.

Ara tatil uygulaması devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki tartışmalara da açıklık getirdi. Tekin, okullarda 180 iş günü şartının bulunduğunu hatırlatarak yaz tatili, resmi tatiller ve dini bayramların takvimi etkilediğini belirtti.

Bakanlık, ara tatil uygulamasını tamamen kaldırmayı planlamıyor. Ancak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini tatillerin takvimle çakışması durumunda günlerde düzenleme yapılabileceği ifade edildi. Yeni eğitim öğretim yılı takviminin bu çerçevede yeniden planlanabileceği kaydedildi.

Türkiye’de 2019’dan bu yana uygulanan ara tatil sistemi, öğrencilerin dönem ortasında dinlenmesini amaçlıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi de bu uygulamanın sürdürüleceğini ortaya koyuyor.







