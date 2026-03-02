Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı personel alımı programı çerçevesinde yürüttüğü 1389 işçi alımı için kura çekimi süreci bugün itibarıyla tamamlanıyor. DSİ işçi alımı kapsamında gerçekleştirilecek noter kurası bugün saat 10:00 itibariyle başladı. Canlı yayında çekilen kura çekilişi ile 1389 işçi alımı kapsamında kurada ismi çıkanlar ve çıkmayanlar belli oluyor. İşte DSİ 2026 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
DSİ 1389 işçi alımı için kura heyecanı başladı. Adaylar asil ve yedek listelerde yer alan isimleri ve sonuçları merakla bekliyor. DSİ kura çekimi saat 10:00'da başladı. Kuraya ilişkin detaylar araştırılırken ve asil-yedek isim listesi sorgulama ekranı takip ediliyor.
DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre işçi alımı kapsamında gerçekleştirilecek kura çekimi 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Çekiliş, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek ve süreç şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı olarak yayımlanacak.
Kura çekimini takip etmek isteyen adaylar DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayına ulaşabilecek. Ayrıca isteyen adaylar belirtilen adrese giderek çekilişi yerinde izleyebilecek.
DSİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Başvurusu uygun bulunan adaylar, ilan edilen usule göre kura sistemine dahil edilecek. Sürece ilişkin tüm detaylar ve sonuçlar DSİ'nin ilgili bölge müdürlüğü internet sitesinden ilan edilecek.
KURA SONUCU İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?
Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından sonuçlar 9 Mart 2026 tarihinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanacak.
Açıklanacak listeler şu şekilde olacak:
- Doğrudan noter kurası ile (sınava tabi tutulmaksızın) atanacak adaylara ilişkin liste
- Sınav sürecine dahil edilecek adaylara ilişkin liste
Adaylar sonuçları ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.
DOĞRUDAN NOTER KURASI YÖNTEMİ NASIL UYGULANACAK?
Doğrudan noter kurası yöntemiyle yapılacak alımlarda, İŞKUR tarafından bildirilen ve kuraya katılma hakkı kazanan adaylar arasından;
İlan edilen açık iş sayısı kadar asil aday,
Asil aday sayısının dört katı kadar yedek aday,
sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.
Bu yöntem kapsamında belirlenen adaylar için ayrıca bir sınav uygulanmayacak.