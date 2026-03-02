Yeni Şafak
Önce eli şimdi boynu: Trump'ın derisinde gizemli kızarıklık

Önce eli şimdi boynu: Trump'ın derisinde gizemli kızarıklık

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:12 2/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
ABD Başkanı Trump'ın bugün katıldığı etkinlikte çekilen boynundaki kızarıklığı gösteren fotoğrafı.
ABD Başkanı Trump'ın bugün katıldığı etkinlikte çekilen boynundaki kızarıklığı gösteren fotoğrafı.

Amerikan basınına yansıyan görüntülerle sağlık durumu sık sık tartışma konusu olan ABD Başkanı Donald Trump, bugün de boynundaki kızarıklıkla dikkat çekti. Rusya'dan Fransa'ya gündem olan görüntüye ilişkin, "Trump'ın başka bir fiziksel rahatsızlıkla daha mücadele ettiği" iddiaları dolaşıma sokuldu. ABD Başkanı, geçtiğimiz aylarda da moraran ellerini objektiflerden gizlemeye çalışıyordu.

ABD Başkan Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da düzenlenen Onur Madalyası törenine katıldı.

Burada İran'a saldırılara ilişkin de bilgi veren Trump'ın boynundaki kırmızı iz dikkat çekti.

Görüntüyü paylaşan Rusya merkezli Russia Today haber kanalı, "Kırmızı döküntüye benzer bir iz" ifadelerini kullandı.

"Başka bir fiziksel rahatsızlık daha"

Daha önce ellerinde görülen ve sağlık durumu hakkında spekülasyonlara neden olan morlukları hatırlatan bu görüntü,
Trump’ın sağlığına ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
Foto: AFP

ABD basınında yer alan haberlere göre; Beyaz Saray, görünüşte kalıcı olan bu izlerin, Trump’ın çok fazla el sıkmasından ve çok fazla aspirin almasından kaynaklandığını iddia etmişti.

Trump ve toplantılarda gizlemeye çalıştığı için gündem olan eli.

Ancak doktorlar, başkanın renk değiştirmiş ellerinin çok daha ciddi bir şeyin habercisi olabileceğini öne sürmüştü.

Şimdi ise, "Trump'ın başka bir fiziksel rahatsızlıkla daha mücadele ettiği" yazılıyor.



