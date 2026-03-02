İstanbul elektrik kesintisi saatleri 3 Mart: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 3 Mart ilçe ilçe İstanbul elektrik kesintisi listesi

İstanbul'da uygulanacak elektrik kesintilerinin detayları belli oldu. BEDAŞ tarafından yayınlanan güncel listeye göre, İstanbul'un birçok ilçesinde 3 Mart Salı günü planlı elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiler kapsamında kullanıcılar ise elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti olacak? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 3 Mart ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesintisi bilgileri.
BEDAŞ, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 3 Mart 2026 Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintisi programını güncelledi. Listeye göre Arnavutköy’den Beşiktaş’a, Fatih’ten Şişli’ye kadar birçok ilçede bakım, yatırım ve abone bağlantısı çalışmaları nedeniyle kesintiler yapılacak. Vatandaşlar, kendi mahalle ve sokakları için saat aralığını BEDAŞ’ın “kesinti sorgulama” ekranından takip edebiliyor.
Hangi ilçelerde kesinti olacak?
3 mart programında öne çıkan ilçeler arasında Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Zeytinburnu yer alıyor.
Elektrikler ne zaman gelecek, nasıl sorgulanır?
Elektriğin yeniden verilme saati, adresin bağlı olduğu hat ve çalışmanın seyrine göre değişebiliyor. En doğru bilgiye BEDAŞ’ın resmi elektrik kesintisi sorgulama ekranından (il/ilçe seçerek) ve ALO 186 hattı üzerinden ulaşılabiliyor.
İstanbul'da 3 Mart'ta elektriklerin kesileceği ilçe ve mahalleler
Arnavutköy:
Hicret, İmrahor, İslambey, Bolluca, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Mustafa Kemal Paşa ve Boğazköy İstiklal mahallelerinde 09.00–15.00 ve 09.00–13.00 saatleri arasında bakım, önleyici bakım ve yeni kablo bağlantısı çalışmaları.
Avcılar:
Ambarlı ve Cihangir mahallelerinde 07.00–15.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışmaları.
Bağcılar:
Listede yer alan kesinti kaydı Avcılar Ambarlı ve Cihangir mahallelerine ilişkin olup, Bağcılar için ayrıca belirtilen mahalle bilgisi bulunmuyor.
Bahçelievler:
Hürriyet, Yenibosna Merkez, Kocasinan Merkez, Siyavuşpaşa ve Bahçelievler mahallelerinde 08.00–15.00 ve 09.00–15.00 saatleri arasında abone bağlantısı, önleyici bakım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışmaları.
Bakırköy:
Basınköy, Ataköy 2-5-6. Kısım, Zuhuratbaba, Yeşilköy, Kartaltepe ve Yenimahalle mahallelerinde 08.00–15.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışmaları.
Başakşehir:
Güvercintepe ve Bahçeşehir 2. Kısım mahallelerinde 08.30–15.00 ve 09.00–15.00 saatleri arasında havai hat ve TM bakım çalışmaları.
Bayrampaşa:
Yenidoğan ve Orta Mahalle mahallelerinde 09.00–15.00 ve 12.00–15.00 saatleri arasında TM bakımı ve abone bağlantısı çalışmaları.
Beşiktaş:
Cihannüma, Dikilitaş, Gayrettepe, Bebek, Etiler, Kültür, Türkali ve Sinanpaşa mahallelerinde 09.00–15.00 saatleri arasında havai hat bakımı ve yenileme çalışmaları.
Beylikdüzü:
Dereağzı mahallesinde 07.00–15.00 saatleri arasında havai hat bakımı.
Beyoğlu:
Örnektepe mahallesinde 08.30–15.00 saatleri arasında havai hat bakımı.
Büyükçekmece:
Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz, Hürriyet ve Türkoba mahallelerinde 08.00–17.00 saat aralığında TM bakımı ve SCADA/OSOS çalışmaları.
Çatalca:
Elbasan, Kaleiçi, İnceğiz, Kabakça, Karacaköy Merkez ve Fatih mahallelerinde 09.00–17.00 saat aralığında havai hat bakımı, SCADA/OSOS ve yeni TM tesisi çalışmaları.
Esenyurt:
İncirtepe, Akçaburgaz, Selahaddin Eyyubi, Mevlana ve Çınar mahallelerinde 07.00–17.00 saat aralığında yatırım, TM bakımı ve abone bağlantısı çalışmaları.
Eyüpsultan:
Göktürk Merkez mahallesinde 09.00–15.00 saatleri arasında SCADA/OSOS çalışması.
Fatih:
Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Aksaray, Alemdar ve Mercan mahallelerinde 07.00–15.00 saat aralığında abone bağlantısı, TM bakımı ve yenileme çalışmaları.
Gaziosmanpaşa:
Kazım Karabekir, Mevlana, Sarıgöl, Yenidoğan, Barbaros Hayrettin Paşa ve Şemsipaşa mahallelerinde 08.00–15.00 saat aralığında bakım ve abone bağlantısı çalışmaları.
Güngören:
Güven, Mareşal Çakmak, Haznedar ve Sanayi mahallelerinde 07.00–15.00 saat aralığında abone bağlantısı, yatırım ve önleyici bakım çalışmaları.
Kağıthane:
Hamidiye, Talatpaşa ve Seyrantepe mahallelerinde 07.00–15.00 ve 10.00–12.00 saat aralığında yenileme, TM bakımı ve yük bölümü çalışmaları.
Küçükçekmece:
Kartaltepe ve Halkalı Merkez mahallelerinde 07.00–15.00 saat aralığında TM bakımı ve abone bağlantısı çalışmaları.
Sarıyer:
İstinye, Poligon, Fatih Sultan Mehmet, Emirgan ve Reşitpaşa mahallelerinde 08.00–15.00 saat aralığında TM bakımı ve dönüşüm çalışmaları.
Silivri:
Yolçatı, Çeltik ve Yeni mahallelerinde 09.00–15.00 saat aralığında dönüşüm, havai hat ve TM bakımı çalışmaları.
Şişli:
Ergenekon mahallesinde 09.00–15.00 saatleri arasında TM bakımı.
Sultangazi:
Cebeci, Malkoçoğlu ve İsmetpaşa mahallelerinde 08.00–15.00 saat aralığında bakım, yenileme ve abone bağlantısı çalışmaları.
Zeytinburnu:
Gökalp mahallesinde 08.00–15.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması.