İstanbul elektrik kesintisi saatleri 3 Mart: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 3 Mart ilçe ilçe İstanbul elektrik kesintisi listesi

İstanbul'da 3 Mart'ta elektriklerin kesileceği ilçe ve mahalleler





Arnavutköy:

Hicret, İmrahor, İslambey, Bolluca, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Mustafa Kemal Paşa ve Boğazköy İstiklal mahallelerinde 09.00–15.00 ve 09.00–13.00 saatleri arasında bakım, önleyici bakım ve yeni kablo bağlantısı çalışmaları.





Avcılar:

Ambarlı ve Cihangir mahallelerinde 07.00–15.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışmaları.





Bağcılar:

Listede yer alan kesinti kaydı Avcılar Ambarlı ve Cihangir mahallelerine ilişkin olup, Bağcılar için ayrıca belirtilen mahalle bilgisi bulunmuyor.





Bahçelievler:

Hürriyet, Yenibosna Merkez, Kocasinan Merkez, Siyavuşpaşa ve Bahçelievler mahallelerinde 08.00–15.00 ve 09.00–15.00 saatleri arasında abone bağlantısı, önleyici bakım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışmaları.





Bakırköy:

Basınköy, Ataköy 2-5-6. Kısım, Zuhuratbaba, Yeşilköy, Kartaltepe ve Yenimahalle mahallelerinde 08.00–15.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışmaları.





Başakşehir:

Güvercintepe ve Bahçeşehir 2. Kısım mahallelerinde 08.30–15.00 ve 09.00–15.00 saatleri arasında havai hat ve TM bakım çalışmaları.





Bayrampaşa:

Yenidoğan ve Orta Mahalle mahallelerinde 09.00–15.00 ve 12.00–15.00 saatleri arasında TM bakımı ve abone bağlantısı çalışmaları.





Beşiktaş:

Cihannüma, Dikilitaş, Gayrettepe, Bebek, Etiler, Kültür, Türkali ve Sinanpaşa mahallelerinde 09.00–15.00 saatleri arasında havai hat bakımı ve yenileme çalışmaları.



