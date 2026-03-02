11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine doğru gelinirken bayram sevinci başladı. İlk oruç 19 Şubat Perşembe günü tutulmuştu. Peki, Ramazan ayının bitmesine kaç gün kaldı? Bugün orucun kaçıncı günü? İşte son oruç tarihi 2026
Mübarek Ramazan ayı geçtiğimiz günlerde başladı. Milyonlarca Mümin, imsak vaktinden akşam ezanına kadar oruç ibadetini yerine getiriyor ve yatsı ezanında teravih namazını kılıyor. Gündüzleri ise mukabele okumaları yapılıyor. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının kaçıncı gününde olduğumuzu merak edenler, araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2 Mart itibariyle orucun hangi günündeyiz? Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Bayrama ise kaç gün kaldı?
BUGÜN RAMAZANIN KAÇINCI GÜNÜ?
2 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla Ramazan ayının 12. gününe girildi. Oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini 2026 Ramazan imsakiyesine göre takip ederken, ayın kaçıncı gününde olunduğu da gün gün kontrol ediliyor. Ramazan ayının ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte takvimdeki ilerleyiş daha da dikkat çekici hale geldi.
RAMAZAN AYININ BİTMESİNE KAÇ GÜN VAR?
Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirmeye devam edecek. 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Ramazan ayının sona ermesine 17 gün kaldı. Ramazan ayının tamamlanmasının ardından üç günlük Ramazan Bayramı başlayacak.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Arefe günü 19 Mart Perşembe gerçekleşecek. Bayramın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günü olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;
Bayram Günü Tarih Gün
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar
AREFE GÜNÜ 2026 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 takvimine göre Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart 2026 tarihinde olacak.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
9 Mart Perşembe arife günü öğleden sonra başlayan ve 22 Mart Pazar günü sona eren Ramazan Bayramı tatilinde pazartesi, salı, çarşamba ve arife günü yarım gün olmak üzere toplamda 3,5 gün izin alınarak, 9 günlük tatile çıkabiliyor.
Ancak bayram tatilinin perşembe günü başlamasından dolayı, resmi olarak 9 günlük bayram tatili olma ihtimali düşük görünüyor.
RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİL DÖNEMİNİ DE KAPSIYOR
Okullarda ikinci ara tatil ise 16 Mart pazartesi ve 20 Mart cuma tarihleri arasında olacak. Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.