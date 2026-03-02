Mübarek Ramazan ayı geçtiğimiz günlerde başladı. Milyonlarca Mümin, imsak vaktinden akşam ezanına kadar oruç ibadetini yerine getiriyor ve yatsı ezanında teravih namazını kılıyor. Gündüzleri ise mukabele okumaları yapılıyor. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının kaçıncı gününde olduğumuzu merak edenler, araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2 Mart itibariyle orucun hangi günündeyiz? Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Bayrama ise kaç gün kaldı?