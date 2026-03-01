Yeni Şafak
İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ verileri paylaştı! Yağışlar barajlara yaradı mı?

İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ verileri paylaştı! Yağışlar barajlara yaradı mı?

15:481/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
İSKİ baraj doluluk oranı
İSKİ baraj doluluk oranı

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından yükselişe geçerek yüzde 44,9 olarak ölçüldü. İşte İstanbul'daki baraj doluluk oranları.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 1 Mart 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. İstanbul'a su sağlayan ana barajlardaki doluluk oranı son haftalarda biraz daha yükselerek önceki ayların seviyelerine göre biraz daha artış gösterdi. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?

İSKİ 1 MART BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 44,9 seviyesine geriledi.

İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli barajı 62,03

Darlık barajı 61,68

Elmalı barajı 90,54

Terkos barajı 28,85

Alibey barajı 36,96

Büyükçekmece barajı 34,71

Sazlıdere barajı 28,84

Istrancalar 44,67

Kazandere 58,16

Pabuçdere 31,88

