İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 1 Mart 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. İstanbul'a su sağlayan ana barajlardaki doluluk oranı son haftalarda biraz daha yükselerek önceki ayların seviyelerine göre biraz daha artış gösterdi. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?