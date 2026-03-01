Yeni Şafak
Arnavutköy’de çamurlu yolda ilerleyemeyen İETT otobüsünü vatandaşlar itti

13:061/03/2026, Pazar
IHA
Bir süre ilerleyemeyen otobüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar araçtan inerek otobüsü itmeye başladı.
İstanbul Arnavutköy’de ana cadde üzerindeki çamur nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'daki olay, Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İETT otobüsü cadde üzerinde oluşan çamur nedeniyle yokuşu çıkmakta zorlandı. Bir süre ilerleyemeyen otobüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar araçtan inerek otobüsü itmeye başladı.


#İETT
#İstanbul
#Arnavutköy
#Hadımköy
#Sazlıbosna
