Arnavutköy’de çamurlu yolda ilerleyemeyen İETT otobüsünü vatandaşlar itti

İstanbul'daki olay, Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İETT otobüsü cadde üzerinde oluşan çamur nedeniyle yokuşu çıkmakta zorlandı. Bir süre ilerleyemeyen otobüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar araçtan inerek otobüsü itmeye başladı.