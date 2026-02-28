Hafta sonunun gelmesiyle birlikte, sınav takvimi de merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 28 Şubat Cumartesi - 1 Mart Pazar 2026 tarihlerinde hangi sınavların yapılacağına dair bilgi arayışına girdi. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri netleşirken, sınavlara katılacak adaylar için önemli bilgiler de ön plana çıkıyor. Sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri gibi detaylar, sınav öncesinde öğrencilere rehberlik edecek. Peki, Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 28 Şubat Cumartesi - 1 Mart Pazar 2026 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar

2 /3 HAFTA SONU NE SINAVI VAR? ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre bu hafta sonunun en dikkat çeken sınavı, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) olacak. Adayların sınava gelirken geçerli kimlik belgeleri ile sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Ayrıca sınav binalarına giriş saatinin ardından adayların içeri alınmayacağı belirtilirken, kapıların kapanacağı saat de duyuruldu.