TOKİ İzmir 21 bin 20 konut kura çekiliş tarihi ne zaman? 2026 İzmir'de TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde İzmir etabı için geri sayım başladı. Kentin 11 ilçesinde inşa edilecek toplam 21 bin 20 konut için başvuru yapan binlerce kişi, kura çekiliş tarihine odaklandı.

İzmirli vatandaşlar, hak sahiplerinin belirleneceği kura gününün ne zaman açıklanacağını araştırıyor. TOKİ'nin il il açıkladığı takvimde İzmir etabının hangi tarihte yer alacağı merak konusu oldu. Peki TOKİ İzmir kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2026 yılında İzmir'de TOKİ kurası hangi gün gerçekleştirilecek? Gözler TOKİ'den gelecek resmi duyuruya çevrildi.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ NE ZAMAN? TOKİ İzmir kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.