Mübarek Ramazan ayının ilk Cuma gününde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en yeni ve anlamlı Cuma mesajlarını derledik. Ayetli, dualı, hadis-i şerifli ve kısa-öz Cuma mesajları ile gönülleri fethedin. İşte 2026 yılına özel, en güncel resimli Cuma kutlama sözleri ve Cuma namazına dair merak edilen tüm detaylar.
Ramazan Ayı Coşkusuyla En Yeni Cuma Mesajları (2026)
Ramazan-ı Şerif’in bereketiyle harmanlanmış bu özel günde, dostlarınıza ve ailenize gönderebileceğiniz özgün mesajlar:
"Ramazan’ın nuru, Cuma’nın feyzi üzerinize olsun. Bu mübarek günün hürmetine dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun. Hayırlı Cumalar."
"Rabbim bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi, bayrama da günahlarından arınmış şekilde ulaştırsın. Cumanız mübarek olsun."
"Gönüller huzurla dolsun, sofralar bereketlensin. Ramazan'ın ikinci cuması kalbinize inşirah versin. Selam ve dua ile..."
Dualı ve Hadisli Cuma Mesajları: Anlam Yüklü Sözler
Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: "Cuma gününde bir saat vardır ki, Müslüman bir kul namazda iken Allah'tan bir şey isterse, Allah onu kendisine mutlaka verir." (Buhari) Bu saatte edilen dualardan olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar.
Dualı Mesaj: "Allah’ım! Bizleri bağışla, bize merhamet et, bizden razı ol ve amellerimizi kabul buyur. Bu mübarek Cuma gününü kurtuluşumuza vesile kıl. Amin."
Kısa, Öz ve Anlamlı Cuma Mesajları (WhatsApp ve SMS İçin)
"Cuma gününüz bin hayra vesile olsun. Selam ve dua ile..."
"Hayırlı nurlu Cumalar. Rabbim her işinizi rast getirsin."
"Bu mübarek günde kalbinizden geçen tüm güzellikler ömrünüze yansısın. Hayırlı Cumalar."
Allah'ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.
Cuma gününüz mübarek olsun! Bu müstesna günde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bizlere öğrettiği gibi, "Kim Cuma günü bana çokça salat ü selam getirirse, onun salat ü selamı bana arz olunur." (Ebû Dâvûd, Salât 153) hadisini hatırlayalım. Bu vesileyle, hayatımızın her anında Peygamber Efendimiz'i (s.a.v.) anmayı ve ona salat ü selam getirmeyi ihmal etmeyelim. Cuma gününün bereketi, huzuru ve manevi zenginliği üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerinde olsun. Hayırlı Cumalar!
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.
Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...