Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem! En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 20 Şubat 2026 AFAD, Kandilli deprem listesi!

09:5520/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); son depremler listesini yayınlıyor. Bugün en son nerede deprem oldu? İşte 20 Şubat 2026 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremleri tek tek yayınlıyor. Depremin konumu, saati, büyüklüğü, derinliğini detaylıca açıklanıyor. Vatandaşlar bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde, saat kaçta deprem oldu? İşte son dakika son depremler haberi

20 ŞUBAT SON DEPREMLER


AFAD ölçümlerine göre son yaşanan deprem listesi şöyle:



HATAY'DA DEPREM


Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD 20 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ


2026-02-20 08:46:06 37.77944 35.37167 7.0 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri)

2026-02-20 08:27:33 39.14611 28.32139 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-20 08:23:49 38.07389 38.48361 7.0 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)

2026-02-20 07:52:51 37.66944 35.84639 7.02 ML 2.1 Kozan (Adana)

2026-02-20 07:46:05 39.23583 28.165 9.94 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-20 07:22:00 39.23694 28.14556 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-20 07:09:21 36.64611 33.86917 7.47 ML 1.3 Silifke (Mersin)

2026-02-20 07:08:30 39.10361 42.07667 6.88 ML 1.9 Bulanık (Muş)

2026-02-20 06:33:19 34.65444 26.9175 7.04 ML 2.4 Akdeniz - [231.36 km] Datça (Muğla)

2026-02-20 06:24:31 35.48361 26.86778 7.0 ML 2.6 Ege Denizi - [144.13 km] Datça (Muğla)

2026-02-20 06:15:37 39.70917 38.80167 12.05 ML 1.7 Kemah (Erzincan)

2026-02-20 06:10:53 36.41722 36.35972 9.27 MW 4.2 Kırıkhan (Hatay)

2026-02-20 06:08:30 39.1975 29.42722 10.65 ML 1.0 Hisarcık (Kütahya)

2026-02-20 05:27:56 38.10417 36.99583 7.03 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)

2026-02-20 05:20:38 36.90639 28.91889 7.0 ML 1.0 Akköprü Barajı - [05.29 km] Dalaman (Muğla)

2026-02-20 05:18:20 38.25167 38.17694 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2026-02-20 05:06:53 39.2375 28.95694 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)

2026-02-20 04:53:35 40.84639 41.78778 5.0 ML 1.5 Yusufeli (Artvin)

2026-02-20 04:51:49 39.27111 28.96611 11.05 ML 0.9 Simav (Kütahya)

2026-02-20 04:40:30 40.85917 41.81778 5.56 ML 1.1 Yusufeli (Artvin)

2026-02-20 04:22:53 39.17528 28.32222 6.7 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-20 04:06:51 40.63917 32.83111 7.0 ML 1.8 Kızılcahamam (Ankara)

2026-02-20 04:00:36 39.43361 26.06083 8.56 ML 1.7 Ege Denizi - [05.11 km] Ayvacık (Çanakkale)

2026-02-20 03:47:47 39.25361 29.00778 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)

2026-02-20 03:02:09 39.22 28.17361 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-20 02:34:50 37.66722 35.42222 7.0 ML 1.6 Aladağ (Adana)

2026-02-20 02:15:35 37.95778 36.25194 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2026-02-20 01:52:58 37.20722 36.41361 12.41 ML 1.8 Düziçi (Osmaniye)

2026-02-20 01:32:46 39.12611 28.24917 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-20 01:10:53 39.15278 28.31083 4.49 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-20 00:53:23 39.13889 28.15667 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-20 00:38:17 38.62361 26.71333 9.95 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.19 km] Foça (İzmir)

