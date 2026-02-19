Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaştı.

Kadıköy'de oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Nottingham'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Murillo, 43. dakikada Igor Jesus ve 50. dakikada Gibson-White attı.

Sarı-lacivertliler Milan Skriniar 25. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemezken, sarı kart gören Jayden Oosterwolde ile Fred cezalı duruma düştü.

Rövanş karşılaşması 26 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te The City Ground Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Talisca, Asensio, Kerem, Cherif.

Not. Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Gibbs-White, Hutchinson, Hudson-Odoi, Igor Jesus.





MAÇTAN DAKİKALAR

21' Orta alanda kaptırdığımız topu Elliot Anderson, Murillo'ya kazandırıyor. Murillo uzak mesafeden yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

28' Sol kanattan gelişen atakta Omari Hutchinson ceza sahamıza giriyor ve ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Morgan Gibbs-White kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak doğrudan kalecimiz Ederson'un üzerine gitti.

40' Kerem Aktürkoğlu'nün pasında ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Talisca sol ayağı ile sert vuruyor ancak top savunmadan geri geldi.

43' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Elliot Anderson ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Morgan Gibbs-White kafa ile topu uzak direğe doğru indirdi. Igor Jesus gelen topu kafa ile tamamlayarak skoru beliredi: 0-2.

İKİNCİ YARI

51' Savunmamızın arkasına gönderilen pasa hareketlenen Igor Jesus kalecimizle karşı karşıya pozisyonda yanındaki arkadaşı Morgan Gibbs-White'ı gördü. Golcü oyuncu tek vuruşla topu filelerimizle buluşturdu: 0-3.

57' Sol kanattan gelişen atağımızda Marco Asensio ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi ancak bu noktaya hareketlenen Talisca istediği vuruşu yapamadı.

69' Ceza sahası içinde topla buluşan Marco Asensio yerden topukla vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak doğrudan kalecinin üzerine gitti.

70' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Callum Hudson-Odoi vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Ederson topu kalenin üzerine doğru çelmeyi başardı.





MAÇTAN NOTLAR

- Cherif ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrforu Sidiki Cherif, ilk kez ilk 11'de süre aldı.

Genç golcü, sarı-lacivertli takıma katıldıktan sonra ligde Gençlerbirliği ve Trabzonspor müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de ise Nottingham Forest karşısında görev aldı.





- Archie Brown 66 gün sonra kadroda

Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, 66 gün sonra kadroya dahil edildi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan genç oyuncu, söz konusu süreçte 11 resmi maçı kaçırdı.

Son olarak ligde 15 Aralık 2025 tarihinde oynanan Konyaspor maçında forma giyen Archie Brown, sakatlığı nedeniyle ligde 6, Türkiye Kupası'nda 3, Avrupa Ligi'nde ise 2 maç olmak üzere 11 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Nottingham Forest maçıyla yeniden formasına kavuşan Archie Brown, maça yedek kulübesinde başladı.





- Tek eksik

Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında maça tek eksikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde ayak bileğindeki ödem nedeniyle operasyon geçiren Meksikalı orta saha Edson Alvarez, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı.





- 3 yeni transfer Avrupa'da ilk kez

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 oyuncusu, sarı-lacivertli formayla ilk Avrupa maçlarına çıktı.

Fenerbahçe'de yeni transferler Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante, maça ilk 11'de başladı.





- Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar, zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler öncesinde stat ve civarında toplanan taraftarlar, besteler ve marşlarla coşku yaşadı. Müsabaka öncesinde oyuncularını da tek tek tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.





- İngilizler takımlarını yalnız bırakmadı

Nottengham Forest taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

İngilizler, kendileri için ayrılan 2 bin 250 kişilik misafir tribününü tamamen doldurdu.

Geçmiş sezonlarda iki defa Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör Vitor Pereira, bu kez Nottengham Forest'ın başında kulübede yer aldı.





- Altyapıdan 2 isim kadroda

Fenerbahçe'de zorlu mücadelede altyapıdan 2 isim kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge ile forvet Alaettin Ekici kadroda yer aldı.

Her iki futbolcu da yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.





