Mersin TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti geri iade tarihi: TOKİ başvuru ücreti ne zaman yatacak?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Mersin ili için kura çekilişi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile Mersin'de inşa edilecek toplam 8 bin 190 konut için hak sahipleri belirlendi. Kurada ismi çıkmayanlar ise başvuru ücreti olan 5 bin TL’nin ne zaman geri verileceğini merak ediyor. İşte 5000 TL'lik başvuru bedeli nasıl geri alınır? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.