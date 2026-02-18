Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Kırşehir sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Kırşehir sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

11:2718/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ tarafından başvurusu toplanan Kırşehir Merkez Özbağ Beldesi 285/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 3+1 nitelikli 72 adet ve 2+1 nitelikli 228 konut olmak üzere toplam 300 konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Kırşehir sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Kırşehir Merkez Özbağ Beldesi 285/250.000 Sosyal Konut Projesi Kampanyası kapsamında belirlenen hak sahipleri için; Kırşehir Merkez Özbağ Beldesi 300 Adet Konut, 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi Ve 1 Adet Cami Projesi kapsamında inşa ettirilen; 3+1 nitelikli 72 adet ve 2+1 nitelikli 228 konut olmak üzere toplam 300 konutun konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Kırşehir sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

TOKİ Kırşehir sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Kırşehir kura çekilişi sonuçları
#TOKİ kura çekilişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı: 500 bin sosyal konut kazananlar isim listesi