TOKİ tarafından başvurusu toplanan Kırşehir Merkez Özbağ Beldesi 285/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 3+1 nitelikli 72 adet ve 2+1 nitelikli 228 konut olmak üzere toplam 300 konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Kırşehir sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

1 /30 Kırşehir Merkez Özbağ Beldesi 285/250.000 Sosyal Konut Projesi Kampanyası kapsamında belirlenen hak sahipleri için; Kırşehir Merkez Özbağ Beldesi 300 Adet Konut, 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi Ve 1 Adet Cami Projesi kapsamında inşa ettirilen; 3+1 nitelikli 72 adet ve 2+1 nitelikli 228 konut olmak üzere toplam 300 konutun konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Kırşehir sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

2 /30

3 /30

4 /30

5 /30

6 /30

7 /30

8 /30

9 /30

10 /30

11 /30

12 /30

13 /30

14 /30

15 /30

16 /30

17 /30

18 /30

19 /30

20 /30

21 /30

22 /30

23 /30

24 /30

25 /30

26 /30

27 /30

28 /30

29 /30