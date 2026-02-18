TOKİ tarafından başvurusu toplanan Kırşehir Merkez Özbağ Beldesi 285/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 3+1 nitelikli 72 adet ve 2+1 nitelikli 228 konut olmak üzere toplam 300 konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Kırşehir sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Kırşehir Merkez Özbağ Beldesi 285/250.000 Sosyal Konut Projesi Kampanyası kapsamında belirlenen hak sahipleri için; Kırşehir Merkez Özbağ Beldesi 300 Adet Konut, 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi Ve 1 Adet Cami Projesi kapsamında inşa ettirilen; 3+1 nitelikli 72 adet ve 2+1 nitelikli 228 konut olmak üzere toplam 300 konutun konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Kırşehir sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.