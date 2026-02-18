18 Şubat Çarşamba günü İzmir genelinde ana boru patlakları, pompa arızaları ve elektrik kaynaklı teknik sorunlar nedeniyle birçok ilçede planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanacak. Yetkililer, bazı mahallelerde kesintinin kısa süreli olacağını belirtirken, altyapı müdahalesinin kapsamına göre belirli bölgelerde su verilememesinin 8 saate kadar uzayabileceğini açıkladı. 18 Şubat İzmir su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin listesi ise ilgili kurum tarafından duyuruldu.

BAYINDIR PINARLI 16.02.2026 saat 16:49 ile 18.02.2026 saat 11:00 arasında yaklaşık 42 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA FATİH, MALTEPE 18.02.2026 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. FATİH VE MALTEPE MAHALLELERİNDE YAKLAŞIK 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ SÜRECEK.



BEYDAĞ ERİKLİ 18.02.2026 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 18.02.2026 saat 09:36 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE YELKİ 18.02.2026 saat 07:24 ile 10:24 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ARAP HASAN, BASIN SİTESİ, TAHSİN YAZICI, VATAN 18.02.2026 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ARMUTLU HÜRRİYET, ARMUTLU 85.YIL CUMHURİYET, AŞAĞIKIZILCA 16.02.2026 saat 11:30 ile 22:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK FATİH 18.02.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK, SIĞACIK, TURABİYE 18.02.2026 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ATAŞEHİR 18.02.2026 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.