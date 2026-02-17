Yüzyılın Konut Projesi'nde 18 Şubat Çarşamba günü Mersin projeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekilecek. Böylece şehirde inşa edilecek 8 bin 190 konutun hak sahipleri belirlenecek. İşte 2026 Mersin TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linki.

1 /3 Yüzyılın Konut Projesi’nin bu haftaki çekiliş takvimine göre, Mersin TOKİ kura çekimi 18 Şubat Çarşamba günü yapılacak. Mersin Kültür Merkezi’nde saat 11:00’de gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası, TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte, Mersin TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri.

2 /3 TOKİ kura sonuçları Konya hak sahipliği belirleme kurası sonuçları Mersin Kültür Merkezi’nde kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Mersin TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

MERSİN TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE