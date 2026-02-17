Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Mersin TOKİ kura çekilişi canlı izle

Mersin TOKİ kura çekilişi canlı izle

17:1817/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yüzyılın Konut Projesi'nde 18 Şubat Çarşamba günü Mersin projeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekilecek. Böylece şehirde inşa edilecek 8 bin 190 konutun hak sahipleri belirlenecek. İşte 2026 Mersin TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linki.

Yüzyılın Konut Projesi’nin bu haftaki çekiliş takvimine göre, Mersin TOKİ kura çekimi 18 Şubat Çarşamba günü yapılacak. Mersin Kültür Merkezi’nde saat 11:00’de gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası, TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte, Mersin TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri.

TOKİ kura sonuçları Konya hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Mersin Kültür Merkezi’nde kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Mersin TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


MERSİN TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Mersin TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Mersin TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.


TOKİ Mersin kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

#Mersin
#TOKİ Mersin kurası
#Mersin TOKİ kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mersin TOKİ kura çekilişi canlı izle