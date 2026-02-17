Oruç neyle açılır sorusu, iftar vaktinin gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biridir. Oruç, geleneksel olarak hurma ve su ile açılır. Peki Peygamberimiz (s.a.v) orucu neyle açmıştır? Oruç açarken okuncak dua nedir?
Oruç, İslamın beş şartından biridir. Ramazan ayında tutulması farzdır. Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek, içmek ve bazı bedensel ihtiyaçlardan uzak durmak anlamına gelir. Oruç tutanlar, bu süre zarfında sabır, irade ve manevi arınma gibi değerleri yaşarlar. Oruç, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma duygularının da pekiştiği bir ibadettir. Peki oruç neyle açılır? Peygamberimiz orucu neyle açmıştır?
Oruç neyle açılır?
İftarın hurma, tuz ve su gibi şeylerle yapılması müstehaptır. Peygamberimiz (s.a.s.), "Biriniz orucunu açtığı zaman hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizdir / temizleyicidir." (Tirmizî, “Savm”, 10).
Müslüman orucunu bulabildiği herhangi bir gıda maddesi ile açabilir, hadislerde belirtilen şeyler tavsiye niteliğindedir. Yani orucu hurma ile açmak sünnettir. İlla hurma ile açılacak diye bir kaide yoktur. Ayrıca hadiste Peygamberimiz, hurma yoksa suyla orucun açılabileceğini bildirmiştir.
Orucu açtıktan sonra okunacak dua
Allah’n Rasûlü (s.a.s.) iftar ettikten sonra, “Allah’ım, senin için oruç tuttum, verdiğin rızıkla orucumu açtım, sana güvenip dayandım, sana inandım, susuzluğum gitti, damarlarım ıslandı, inşallah mükâfatım da gerçekleşti” diye dua ederdi. (Ebû Dâvûd, “Savm”, 22)
Oruç açarken okuncak dua nedir?
İftar duası;
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
İftar duası anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
Oruç Tutmanın İnsanlara Ne Gibi Faydaları Vardır?
Oruç tutmanın faydaları üzerine birçok Hadis-i Şerif bulunmakla birlikte oruç, bilimsel araştırmalara konu olmuştur. Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) ‘Oruç tutunuz ki, sıhhat bulasınız’ ve ‘Her şeyin bir temizleyeni (zekatı) vardır, bedenin temizleyeni (zekatı) oruçtur’ buyurduğu gibi, bilimsel araştırmalarla da ortaya çıkan orucun faydalarını şöyle sıralayabiliriz:
Kalp yağlanmasını engeller, metabolizmayı hızlandırır ve sindirim sistemini dinlendirir, bağışıklık sistemini geliştirir, karaciğer ve böbrekteki toksinleri temizler, vücuttan toksin etkili kimyasalların atılmasını sağlar ve böylece birçok hastalık iyileşir. Oruçla birlikte beyinde özel bir hormonun salgılandığı ve bu hormonun beyin hücrelerini gençleştirme, tedavi etme etkileri de bilimsel çalışmayla ortaya koyulmuştur. Oruç tutmanın daha sayılamayacak onlarca fiziki ve ruhsal yönden olumlu etkileri bulunmaktadır.