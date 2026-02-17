Oruç Tutmanın İnsanlara Ne Gibi Faydaları Vardır?

Oruç tutmanın faydaları üzerine birçok Hadis-i Şerif bulunmakla birlikte oruç, bilimsel araştırmalara konu olmuştur. Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) ‘Oruç tutunuz ki, sıhhat bulasınız’ ve ‘Her şeyin bir temizleyeni (zekatı) vardır, bedenin temizleyeni (zekatı) oruçtur’ buyurduğu gibi, bilimsel araştırmalarla da ortaya çıkan orucun faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Kalp yağlanmasını engeller, metabolizmayı hızlandırır ve sindirim sistemini dinlendirir, bağışıklık sistemini geliştirir, karaciğer ve böbrekteki toksinleri temizler, vücuttan toksin etkili kimyasalların atılmasını sağlar ve böylece birçok hastalık iyileşir. Oruçla birlikte beyinde özel bir hormonun salgılandığı ve bu hormonun beyin hücrelerini gençleştirme, tedavi etme etkileri de bilimsel çalışmayla ortaya koyulmuştur. Oruç tutmanın daha sayılamayacak onlarca fiziki ve ruhsal yönden olumlu etkileri bulunmaktadır.