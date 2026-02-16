Yeni Şafak
TOKİ Karaman kura çekiliş sonuçları: 500 bin konut Karaman TOKİ kazananlar tam isim listesi

16/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Karaman’da inşa edilecek bin 550 konut için hak sahibi belirleme kurası bugün noter huzurunda ilçe ilçe ve kategori kategori tamamlanıyor. TOKİ kurası sonucu neticesinde şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile gaziler, engelliler, emekliler, gençler, üç ve daha fazla çocuklu aileler ve diğer başvuru gruplarına ayrılan konut tiplerinde hak sahipleri de belirlenmiş olacak. İşte 2026 TOKİ Karaman kura sonuçlarını ve isim listeleri sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Karaman kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Peki, TOKİ Karaman kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 16 Şubat 2026 TOKİ Karaman kura sonuçları asil hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Karaman TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

