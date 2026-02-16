TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi’nde, Karaman'da kur’a heyecanı yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında 1550 konutun inşa edileceği Karaman'daki konutların hak sahipleri bugün çekilen kura ile belirleniyor. Karaman TOKİ kura çekilişi YouTube kanalından canlı yayınından takip ediliyor. İşte 500 bin sosyal konut Karaman hak sahipliği belirleme kurası sonuçları isim listesi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Karaman'da inşa edilecek 1550 konut için kura çekimi yapılıyor. Karaman TOKİ kurası bugün Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda saat 15:00'te başladı. Canlı kura çekiminin ardından TOKİ Karaman kura sonuçları ve isim listesi belli oluyor.
