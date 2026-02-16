Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Karaman TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut TOKİ Karaman kura çekilişi sonuçları isim listesi

Karaman TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut TOKİ Karaman kura çekilişi sonuçları isim listesi

15:4016/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi’nde, Karaman'da kur’a heyecanı yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında 1550 konutun inşa edileceği Karaman'daki konutların hak sahipleri bugün çekilen kura ile belirleniyor. Karaman TOKİ kura çekilişi YouTube kanalından canlı yayınından takip ediliyor. İşte 500 bin sosyal konut Karaman hak sahipliği belirleme kurası sonuçları isim listesi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir’de inşa edilecek 1550 konut için kura çekimi yapılıyor. Karaman TOKİ kurası bugün Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda saat 15:00’te başladı. Canlı kura çekiminin ardından TOKİ Karaman kura sonuçları ve isim listesi belli oluyor. İşte 500 bin sosyal konut Karaman hak sahipliği belirleme kurası sonuçları isim listesi.

KARAMAN TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi gerçekleşen Karaman’da kura sonucunu merak eden vatandaşlar, Youtube üzerinden isim listesine ulaşabiliyor. Kura sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte başvuru yaptığınız ile tıklayarak isim listesini görüntüleyebilirsiniz.


KARAMAN TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

#Karaman TOKİ kura sonuçları
#TOKİ kura sonuçları karaman
#Karaman TOKİ çekilişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı