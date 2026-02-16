Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir’de inşa edilecek 1550 konut için kura çekimi yapılıyor. Karaman TOKİ kurası bugün Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda saat 15:00’te başladı. Canlı kura çekiminin ardından TOKİ Karaman kura sonuçları ve isim listesi belli oluyor. İşte 500 bin sosyal konut Karaman hak sahipliği belirleme kurası sonuçları isim listesi.