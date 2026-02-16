TOKİ konutları İstanbul'un hangi ilçelerinde yapılacak? İstanbul TOKİ 2026 yapılacak ilçeler ve proje detayları

İSTANBUL TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek olan 100 bin konut için kura çekim takvimi henüz açıklanmadı. TOKİ tarafından yapılan son bilgilendirmelere göre, büyükşehirlerdeki kura çekilişlerinin Mart ayı ve sonrasında etap etap yapılması bekleniyor.

Kura takvimi her hafta Pazar günleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanıyor. TOKİ İstanbul kura çekim tarihi netleştiğinde haberimiz güncellenecek.



