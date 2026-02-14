YKS başvuru ücreti ne zaman yatırılacak, ne kadar? YKS ücreti ödeme son gün ne zaman?

Adaylar işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebiliyor. Başvurunun geçerli sayılması için sınav ücretinin belirtilen bankalar aracılığıyla ya da online ödeme sistemi üzerinden yatırılması gerekiyor.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2026

YKS başvuruları 6 Şubat itibariyle başladı. Sınav için son başvuru tarihi 2 Mart. Başvuru ücreti ödeme için son gün 3 Mart 2026.

YKS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

YKS başvurusu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adaylar Sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak YKS başvurularını yapabilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS başvuru ücreti her bir sınav için 700 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ödemelerinde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenmektedir.

2026 YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15, 165 Dakika

AYT 21 Haziran 2026 Pazar 10.15, 180 Dakika