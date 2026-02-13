Yeni Şafak
Öğretmenler öğrencileriyle birlikte 'zimem defteri' geleneğini devam ettiriyor

Öğretmenler öğrencileriyle birlikte 'zimem defteri' geleneğini devam ettiriyor

22:3313/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
AA
Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çubuk Anadolu Lisesi
Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çubuk Anadolu Lisesi

Ankara'daki Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çubuk Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler, öğretmenler ve velilerin de desteğiyle zimem defteri geleneğini devam ettirerek Ramazan ayı öncesi bakkallara giderek defterdeki borçları ödüyorlar. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, bu geleneğin toplumsal dayanışmayı artırmanın önemli örneklerinden olduğunu belirterek, "Biz de bu geleneği yeniden canlandırmak amacıyla öğrencilerimizle bu çalışmayı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğrenciler ile öğretmenler, bakkalların veresiye defterindeki borçları kapattı.

Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çubuk Anadolu Lisesi öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin desteğiyle ilçedeki bazı bakkallara gidilerek defterlerdeki borçlar ödendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, zimem defteri geleneğinin yardımlaşma ve dayanışmanın önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.


"Geleneği yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz"

Ramazan ve bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerinin borçlarının hayırseverler aracılığıyla kapatıldığını hatırlatan Eranıl,
"Borcu kapatan kişinin kim olduğu bilinmez, ihtiyaç sahibinin de kim olduğu açıklanmazdı. Biz de bu geleneği yeniden canlandırmak amacıyla öğrencilerimizle bu çalışmayı yürütüyoruz."
dedi.

Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zülkif Sarıtepe ise zimem defteri uygulamasının önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayarak, bu çalışmayla toplumsal dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Şeyda Erdoğan da ramazan ayı öncesinde hayır çalışmasının parçası olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, uygulamanın diğer okullara da örnek olmasını temenni etti.

Öğretmen Ümmü Gül Avcı da öğrencilerle her yıl farklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini, böylece öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma bilincini canlı tutmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bakkal Veli Öztürk de zimem defteri geleneğinin geçmişten bugüne aktarılan önemli bir dayanışma örneği olduğunu kaydetti.



