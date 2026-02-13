SONUÇLAR 1 HAZİRAN’DA

Sınav sonuçları 1 Haziran’da açıklanacak. Sorulara, cevap anahtarına veya sonuçlara yönelik itirazlar ise yayımdan itibaren 5 takvim günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün e-İtiraz sistemi üzerinden yapılabilecek. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda ayrıca özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için sınav tedbirlerine ilişkin düzenlemelere de yer verildi.