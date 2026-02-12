Yeni Şafak
17:15 12/02/2026, Perşembe
AJET, Sivas’tan Almanya’nın tarihi, kültürel ve ticari merkezlerinden Köln’e direkt seferlere başladığını duyurdu. Sivas – Köln seferleri 8 Temmuz tarihinde başlayacak ve haftada bir gün olacak. İşte Sivas - Köln AJet bilet satış tarihi.

AJet’in Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan Köln Bonn Havalimanı’na ilk seferi, 8 Temmuz tarihinde yapılacak. Yaz boyunca haftada bir gün (Çarşamba) karşılıklı olacak seferler 9 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Sivas - Köln AJet biletleri, satışa çıktı mı?

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı ve yurt dışı seyahatleri daha erişilebilir kılmayı hedefleyen yeni hat, başta Almanya’da yaşayan Türkler olmak üzere, iki ülke arasında turistik ve ticari amaçlı seyahat edenler için alternatif sunacak. AJet’in Sivas - Köln biletleri, satışa çıktı.

