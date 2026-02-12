AJet’in Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan Köln Bonn Havalimanı’na ilk seferi, 8 Temmuz tarihinde yapılacak. Yaz boyunca haftada bir gün (Çarşamba) karşılıklı olacak seferler 9 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı ve yurt dışı seyahatleri daha erişilebilir kılmayı hedefleyen yeni hat, başta Almanya’da yaşayan Türkler olmak üzere, iki ülke arasında turistik ve ticari amaçlı seyahat edenler için alternatif sunacak. AJet’in Sivas - Köln biletleri, satışa çıktı.