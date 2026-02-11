Deprem afet konutları ödeme planı 2026: Deprem konut fiyatları ne kadar, ödeme ne zaman başlıyor? Aylık taksit ne kadar olacak? Yüzde 74 indirim detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı deprem konutları ödeme planı, milyonlarca depremzede tarafından yakından takip ediliyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde inşa edilen afet konutlarında 2 yıl ödemesiz, faizsiz ve 18 yıl boyunca sabit taksit modeli uygulanacak. Devlet, konut maliyetinin yüzde 65’ini üstlenirken, 3+1 daireler için aylık taksit 8 bin 750 liradan başlayacak. Peşin ödemede ise yüzde 74’e varan indirimle konut sahibi olma imkanı sunulacak. Köy evleri için ayrı bir ödeme planı açıklanırken, sabit fiyat ve uzun vade detayı depremzedeler için dikkat çeken bir avantaj olarak öne çıkıyor.

1 /8 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 ilde inşa edilen afet konutlarının ödeme planını açıkladı. Konutlar faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl boyunca sabit taksitle hak sahiplerine teslim edilecek.



2 /8 Devlet konut maliyetinin yüzde 65’ini üstleniyor

AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, 11 ilde inşa edilen toplam 455 bin afet konutunun altyapı dahil maliyetinin yüzde 65’inin devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Konutların hak sahiplerine zorlayıcı olmayan koşullarla sunulduğunu vurgulayan Erdoğan, ödeme sisteminin vatandaşların ekonomik durumları gözetilerek hazırlandığını ifade etti. Buna göre konut tesliminden sonra ilk 2 yıl boyunca herhangi bir ödeme alınmayacak, ödemeler üçüncü yıldan itibaren başlayacak.

3 /8 3+1 konutlarda aylık taksit 8 bin 750 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği bilgilere göre, deprem konutlarının büyük bölümünü oluşturan 3+1 daireler için ödeme planı şu şekilde olacak:

Taksitli satış fiyatı: 1 milyon 890 bin lira

Aylık taksit tutarı: 8 bin 750 lira

Ödeme süresi: 18 yıl

Taksitler: Sabit ve faizsiz

Erdoğan, bu tutarların 18 yıl boyunca değişmeyeceğini, herhangi bir faiz ya da güncelleme uygulanmayacağını özellikle vurguladı.

4 /8 Peşin alımda neredeyse dörtte biri fiyatına

Peşin ödeme yapmak isteyen hak sahipleri için de önemli bir kolaylık sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Meclis’te yasal düzenleme yapılacağını belirterek, peşin alımda yüzde 74’e varan indirim uygulanacağını açıkladı.

Bu kapsamda:

3+1 bir afet konutu 484 bin liraya peşin olarak alınabilecek

Bu tutar, konutun toplam satış bedelinin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor

Peşin ödeme yapmak isteyenler için kamu bankaları aracılığıyla kredi imkanı sunulacak

5 /8 Köy evlerinde ek indirim uygulanacak

Depremden etkilenen kırsal bölgelerde inşa edilen köy evleri için ise daha avantajlı bir tablo çizildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy evlerinde maliyetten yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı.

Köy evlerine ilişkin ödeme planı şöyle:

Taksitli satış fiyatı: 1 milyon 750 bin lira

Aylık taksit: 8 bin 100 lira

Ödeme süresi: 18 yıl

Peşin satış fiyatı: 448 bin lira

Köy evlerinde de konut tesliminden sonra 2 yıl boyunca ödeme alınmayacak.

6 /8 Bakanlıktan resmi açıklama: ödeme 2 yıl sonra başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm afet konutları için ödeme takviminin anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, konutların faizsiz, uzun vadeli ve sabit fiyatlı olarak sunulmasının depremzedelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçladığı belirtildi.

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödeme planının detaylarını içeren bir infografiğe yer vererek, “Ödemeler 2 yıl sonra başlayacak, 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz olacak” ifadelerini kullandı.

7 /8 Hak sahipleri memnun: “Beklediğimizden çok daha iyi”

Açıklanan ödeme planı, deprem bölgesindeki hak sahipleri tarafından olumlu karşılandı. Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis’te yaşayan vatandaşlar, hem taksit tutarlarının hem de peşin ödeme seçeneklerinin kendilerini rahatlattığını dile getirdi. Hak sahipleri, sabit fiyat uygulamasının uzun vadede güven sağladığını, şehir merkezlerinde bu tutarlarla konut sahibi olmanın mümkün olmadığını belirterek, yapılan düzenlemelerin önemli bir destek olduğunu ifade etti.

