Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için yapılan köy konutlarında ödeme detayları belli oldu. Bir köy evinin ise taksitli fiyatı 1 milyon 750 bin TL, aylık sabit taksidi de 8 bin 100 TL olarak belirlendi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı depremzedeler için yapılan köy evlerinin ödeme detayları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda inşa edilen konutların ödeme planı belli oldu.
Arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65’ini devlet karşılayacak, daha önceki tüm afet konutlarında olduğu gibi bu afette de konutlar yine sabit taksitle faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan taksitlerle, vatandaşları zorlamayacak tutarlarda olacak.
AFET KONUTLARININ AYLIK SABİT TAKSİDİ: 8 BİN 750 TL OLACAK
Afet konutların ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksit imkanı sunulacak.
-Bir afet konutunun taksitli fiyatı: 1 milyon 890 bin TL
-Aylık sabit taksit: 8 bin 750 TL (3+1 konut )
KÖY EVLERİNİN PEŞİNAT TUTARI BELLİ OLDU
Bir köy evinin peşin satış tutarı ise 448 bin TL olacak. Peşin ödemede kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankaları kredi imkanı sunacak.
Erdoğan şöyle konuştu:
"Değerli misafirler, geliyorum bugünkü asıl konumuza. Sosyal devlet ilkemizin vücut bulduğu alanların en başında afet zararlarının tazmini vardır. Ülkemizde son 23 yılda yaşanan doğal afetlerin hiçbirinde vatandaşlarımızı mağdur etmedik. Hele hele milletimize faizle afet konutu hiçbir zaman ödetmedik. Olabilecek en uygun şartlarda, hiç kimseyi yormadan, kimseyi sıkıntıya düşürmeden afetzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturduk. 23 yıldır ne yaptıysak 6 Şubat deprem konutları için de aynısını yapıyoruz. Daha önce İzmir’de, Elazığ’da, Bozkurt’ta, Manavgat’ta milletimiz nasıl faizsiz, sabit fiyatlarla ev sahibi olduysa yine bu evlere de öyle sahip olacak.
Bakınız, İzmir’de afet konutlarının aylık taksidi bin 600 lira. Elazığ’da taksitler sadece 1060 lira. Giresun’daki kardeşlerimiz afet konutları için bin 400 lira ödüyor. Yani her bir kardeşimiz son derece sembolik rakamlarla ev sahibi oldular. 11 ilimizdeki vatandaşlarımız da evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacak. Son kabine toplantımızda meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Titiz bir çalışmayla milletimiz için en uygunu neyse onu ortaya çıkardık.
PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM KOLAYLIĞI
- Bir afet konutunun peşin satış tutarı: 484 bin TL
-Peşin ödemede evin satış fiyatının 4’te biri tutarına denk gelen indirim kolaylığı sağlanacak.
KÖY EVLERİNİN AYLIK SABİT TAKSİDİ: 8 BİN 100 TL OLACAK
Köy evlerinin de ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksit imkanı sunulacak.
-Bir köy evinin taksitli fiyat: 1 milyon 750 bin TL
-Aylık sabit taksit: 8 bin 100 TL
KÖY EVLERİNDE PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM VE KREDİ KOLAYLIĞI
- Bir köy evinin peşin satış tutarı: 448 bin TL
-Peşin ödemede evin satış fiyatının 4’e biri tutarına denk gelen kolaylık sağlanacak.
-Satın alırken kredi kullanmak isteyene kamu bankaları kredi imkanı sunacak.