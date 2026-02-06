Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin her yıl uyguladığı üniversite sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci bugün başlıyor. Heyecan dolu olan adaylar; YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar öğrenmek istiyor. 2026 YKS başvuru ücreti ne kadar ödenecek? Hangi bankaya, nasıl yatırılır? İşte ödeme ile ilgili ayrıntılar.

1 /7 YKS sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2026 YKS başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2026 ÖSYM sınav takvimini açıkladı.

2 /7 YKS başvuru tarihleri 2026

YKS üniversite sınavı başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

3 /7 YKS başvuru ücreti 2026

YKS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz sene YKS başvuru ücreti oturum başı 450 TL'ydi. Bu seneki YKS başvuru ücreti 2026 başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak.

4 /7 YKS başvuru ücreti nasıl ödenecek?

ÖSYM internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınava başvuracak adaylar sınav ücretini başvuru tarihlerinde ÖSYM'ye ait banka hesabına; Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden yatıracaklardır.

