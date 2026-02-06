EYT Benzeri Emeklilik Şeması Ortaya Çıktı! 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişe Kadın - Erkek Prim Yaş Tablosu Oluştu

SSK ve Bağ-Kur Prim Günleri Eşitlenecek

Yeni yasama döneminde TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen SSK-Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi, özellikle küçük esnaflara büyük bir avantaj sağlayacak. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'da emeklilik için gereken 9.000 prim günü, 7.200 güne düşürülecek. Bu sayede, 1 milyondan fazla küçük esnaf ve çiftçi, 5 yıl daha az prim ödeme imkanı elde ederek erken emekli olabilecek.

Kapsam Genişlerse EYT’lilere de Faydası Olabilir

Düzenleme kapsamı geniş tutulur ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları da kapsarsa, EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Bağ-Kur’lular da 9.000 gün prim ödemeden, 7.200 günle emekli olma hakkı kazanabilecek. Ancak ilk etapta düzenlemenin küçük esnaf ve çiftçileri hedef alacağı düşünülüyor. Kapsamın belirlenmesinde, esnafın yanında çalışan işçi sayısı, basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi kriterlere dikkat edilecek.