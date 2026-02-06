TOKİ tarafından 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar’da inşa edilecek 4 bin 370 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura çekilişi sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar, TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? sorusuna yanıt aramaya başladı. Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında geri alabilecek. Peki TOKİ Afyonkarahisar başvuru parası nasıl ve nereden alınacak? İşte detaylar.
TOKİ tarafından “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde kura çekilişleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde bu kez Afyonkarahisar’da kura heyecanı yaşandı. TOKİ eliyle Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde yapılacak toplam 4 bin 370 sosyal konut için hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura töreni düzenlendi. Noter huzurunda yapılan çekilişle Afyonkarahisar’daki sosyal konutların hak sahipleri belli oldu. Kura sonrası sonuçları öğrenen binlerce vatandaş ise “Afyonkarahisar TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.
Afyonkarahisar TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak?
“500 Bin Sosyal Konut Projesinde” kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor.
e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için;
1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın.
2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.
3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir.
Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında banka şubeleri ve ATM’ler aracılığıyla geri alınabiliyor.