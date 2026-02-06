Ankara baraj doluluk oranları güncellendi: ASKİ son durumu paylaştı! Bugün itibariyle hangi barajda ne kadar su var?

Ankara, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesiyle su kaynakları açısından alarm veriyor. ASKİ'den yapılan açıklamaya göre baraj doluluk oranları da belli oldu. Başkenti besleyen barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk oranı kritik seviyelerde seyrediyor. ASKİ’nin 6 Şubat 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %15,54 olarak ölçüldü. İşte Ankara'daki barajlardaki su oranları.
Ankara’da baraj doluluk oranları kritik seviyelerde. Ankara, son zamanların en kurak dönemlerini yaşıyor. İl genelinde kuraklık ve yağışın azalması sonucu sular kesilmiş ve vatandaşlar mağdur edilmişti. Fakat son günlerde yer üstünde kalan karların erimesi ve yağan yağmur, barajları nasıl etkilediği merak konusu olmuştu. ASKİ baraj doluluk oranlarındaki son durumu paylaştı.
ASKİ’nin 6 Şubat 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık % %15,54 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık % 5,71 düzeyinde kaldı. ASKİ’nin verilerine göre baraj doluluk oranları şöyle:
Akyar Barajı yüzde 17.65Çamlıdere Barajı yüzde 15.38
Çubuk 2 Barajı yüzde 10.59
Eğrekkaya Barajı yüzde 25.54
Kargalı Barajı yüzde 16.05
Kavşakkaya Barajı yüzde 10.00
Kesikköprü Baraj yüzde 100
Kurtboğazı Barajı yüzde 12.44
Peçenek Barajı yüzde 17.56
Türkşerefli Barajı yüzde 5,92
Uludere Barajı yüzde 36,44