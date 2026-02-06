Ankara baraj doluluk oranları güncellendi: ASKİ son durumu paylaştı! Bugün itibariyle hangi barajda ne kadar su var?

Ankara’da baraj doluluk oranları kritik seviyelerde. Ankara, son zamanların en kurak dönemlerini yaşıyor. İl genelinde kuraklık ve yağışın azalması sonucu sular kesilmiş ve vatandaşlar mağdur edilmişti. Fakat son günlerde yer üstünde kalan karların erimesi ve yağan yağmur, barajları nasıl etkilediği merak konusu olmuştu. ASKİ baraj doluluk oranlarındaki son durumu paylaştı.