Açık Öğretim Lisesi AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıklandı

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖL 2. dönem sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleştirildi. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılacağı sınavlar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında mart ayında yüz yüze yapılacak. AÖL sınavları, lise mezuniyeti hedefleyen öğrenciler için kritik önem taşıyor.

AÖL 2. dönem sınav tarihleri

Açıklanan takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yüz yüze sınavları üç oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Aynı gün ikinci oturum saat 14.00’te yapılacak. Üçüncü ve son oturum ise 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak. Sınavlar Türkiye saati esas alınarak yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları:

Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Öğrenciler, 9 Mart 2026 tarihinden itibaren sınav giriş belgelerini temin edebilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre ile sistemden alınabilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri işlemlerini aionet.meb.gov.tr adresinden, Açık Öğretim Lisesi ve ilgili diğer açık öğretim lise türlerine kayıtlı öğrenciler ise aolweb.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek.

E-sınav takvimi