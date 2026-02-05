TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Diyarbakır için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır'da 12 bin 165 konut inşa edilecek. Diyarbakır için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.

500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz.

Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.





Diyarbakır TOKİ kura çekiliş tarihi sorgulamak için tıklayın



