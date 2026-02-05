Yeni Şafak
Bakan Bayraktar duyurdu: 'TPAO ile Chevron arasında mutabakat zaptı imzaladı'

14:345/02/2026, Perşembe
Türkiye ve ABD arasında petrol ve doğal gaz mutabakatı imzalandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TPAO ile Chevron arasında mutabakat zaptı imzaladığını, bu kapsamda ortak arama ve üretim faaliyetleri gerçekleştirileceğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da, millî petrol şirketimiz TPAO ile Chevron arasında, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı ile hem Türkiye’de hem de uluslararası ölçekte ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Gabar ve Karadeniz’deki çalışmalarımızı yurt dışı hamlelerimizle destekleyerek, TPAO’yu 1 milyon varil üretim kapasitesine sahip küresel bir şirkete dönüştürme vizyonumuza da katkı sağlayacağız. Yakın zamanda yeni anlaşmalarla farklı uluslararası ortaklıklara da imza atacak, hayata geçirdiğimiz somut projeleri milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

