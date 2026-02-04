Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
SRC belgesi almak isteyenlere uyarı: Yazılı sınav barajı düştü

SRC belgesi almak isteyenlere uyarı: Yazılı sınav barajı düştü

22:344/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kamyon, otobüs ve motokurye sürücülerini yakından ilgilendiren SRC mesleki yeterlilik sınavlarında kapsamlı değişikliğe gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre sınavlar kurslar yerine ÖSYM’nin merkezi sistemiyle elektronik ortamda yapılacak. Uygulamalı sınav kaldırılırken, yazılı sınavda geçme notu 70’ten 60’a indirildi. Yeni sistem 1 Mayıs 2026’da başlıyor.

Türkiye’de SRC belgesi almak isteyen sürücüler için yeni dönem başlıyor. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte SRC sınav sistemi yeniden şekillendirildi. Buna göre SRC yazılı sınav geçme notu 60 puana düşürüldü, ayrıca sınavlar artık kursların yürüttüğü şekilde değil, ÖSYM koordinasyonunda merkezi elektronik sınav yöntemiyle uygulanacak. Düzenleme 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni sistem: sınavlar elektronik ve merkezi yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik değişikliği kapsamında, yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik mesleki yeterlilik belgelerinde (SRC, ODY, ÜDY) eğitim ve sınav süreçleri yeniden düzenlendi. Buna göre eğitimini tamamlayan ve onay süreci biten kursiyerler, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek elektronik SRC sınavına girecek.


Uygulamalı sınav kaldırıldı, başarı barajı 70’ten 60’a indi

Düzenlemeyle birlikte SRC sürecindeki uygulamalı sınav tamamen kaldırıldı. Bundan sonra yapılacak e-sınavlarda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek. Yeni puan barajı, özellikle ticari taşımacılık alanında belge almak isteyen sürücüler açısından dikkat çeken bir değişiklik olarak öne çıktı.


Sınav hakkı 8’e çıktı, sertifikalar e-Devlet’e taşındı

Elektronik sınavda başarısız olan adaylar, yalnızca sınav ücretini yatırarak 7 kez daha sınava girme hakkı elde edecek. Böylece toplam deneme sayısı 8’e ulaşacak. 8. sınav sonunda da başarılı olunamaması halinde kursiyerin yeniden kurs kaydı yaptırması gerekecek. Sınavı geçen adaylara MEBBİS üzerinden sertifika düzenlenecek ve belgeler e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

Kurslara yeni kontenjan ve kayıt düzenlemesi

Yönetmelikle kurs açma sistemi de değişti. Nüfusu 300 bin ve altındaki illerde kurs kontenjanı; her 100 bin nüfusa bir, sonraki her 200 bin nüfusa ise bir ek kontenjan şeklinde planlanacak. Kurs açmak isteyenler, aynı yıl içinde aynı ilde yalnızca bir başvuru yapabilecek. Ayrıca kursiyerlerin fotoğraf ve belgeleri kayıt sırasında kurslar tarafından MEBBİS modülüne yüklenecek.

#src belgesi
#src
#mesleki yeterlilik sınavı
#sürücü belgesi
#kamyon sürücüsü
#otobüs sürücüsü
#motokurye
#ösym
#ölçme seçme ve yerleştirme merkezi
#resmi gazete
#sürücü eğitimi
#sınav sistemi değişikliği
#mesleki yeterlilik
#sınav barajı
#meb
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM AİS giriş belgesi sorgulama