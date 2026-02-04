SRC belgesi almak isteyenlere uyarı: Yazılı sınav barajı düştü

Kamyon, otobüs ve motokurye sürücülerini yakından ilgilendiren SRC mesleki yeterlilik sınavlarında kapsamlı değişikliğe gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre sınavlar kurslar yerine ÖSYM’nin merkezi sistemiyle elektronik ortamda yapılacak. Uygulamalı sınav kaldırılırken, yazılı sınavda geçme notu 70’ten 60’a indirildi. Yeni sistem 1 Mayıs 2026’da başlıyor.
Türkiye’de SRC belgesi almak isteyen sürücüler için yeni dönem başlıyor. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte SRC sınav sistemi yeniden şekillendirildi. Buna göre SRC yazılı sınav geçme notu 60 puana düşürüldü, ayrıca sınavlar artık kursların yürüttüğü şekilde değil, ÖSYM koordinasyonunda merkezi elektronik sınav yöntemiyle uygulanacak. Düzenleme 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Yeni sistem: sınavlar elektronik ve merkezi yapılacak
Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik değişikliği kapsamında, yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik mesleki yeterlilik belgelerinde (SRC, ODY, ÜDY) eğitim ve sınav süreçleri yeniden düzenlendi. Buna göre eğitimini tamamlayan ve onay süreci biten kursiyerler, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek elektronik SRC sınavına girecek.
Uygulamalı sınav kaldırıldı, başarı barajı 70’ten 60’a indi
Düzenlemeyle birlikte SRC sürecindeki uygulamalı sınav tamamen kaldırıldı. Bundan sonra yapılacak e-sınavlarda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek. Yeni puan barajı, özellikle ticari taşımacılık alanında belge almak isteyen sürücüler açısından dikkat çeken bir değişiklik olarak öne çıktı.
Sınav hakkı 8’e çıktı, sertifikalar e-Devlet’e taşındı
Elektronik sınavda başarısız olan adaylar, yalnızca sınav ücretini yatırarak 7 kez daha sınava girme hakkı elde edecek. Böylece toplam deneme sayısı 8’e ulaşacak. 8. sınav sonunda da başarılı olunamaması halinde kursiyerin yeniden kurs kaydı yaptırması gerekecek. Sınavı geçen adaylara MEBBİS üzerinden sertifika düzenlenecek ve belgeler e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.
Kurslara yeni kontenjan ve kayıt düzenlemesi
Yönetmelikle kurs açma sistemi de değişti. Nüfusu 300 bin ve altındaki illerde kurs kontenjanı; her 100 bin nüfusa bir, sonraki her 200 bin nüfusa ise bir ek kontenjan şeklinde planlanacak. Kurs açmak isteyenler, aynı yıl içinde aynı ilde yalnızca bir başvuru yapabilecek. Ayrıca kursiyerlerin fotoğraf ve belgeleri kayıt sırasında kurslar tarafından MEBBİS modülüne yüklenecek.