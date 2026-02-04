SRC belgesi almak isteyenlere uyarı: Yazılı sınav barajı düştü

Kurslara yeni kontenjan ve kayıt düzenlemesi

Yönetmelikle kurs açma sistemi de değişti. Nüfusu 300 bin ve altındaki illerde kurs kontenjanı; her 100 bin nüfusa bir, sonraki her 200 bin nüfusa ise bir ek kontenjan şeklinde planlanacak. Kurs açmak isteyenler, aynı yıl içinde aynı ilde yalnızca bir başvuru yapabilecek. Ayrıca kursiyerlerin fotoğraf ve belgeleri kayıt sırasında kurslar tarafından MEBBİS modülüne yüklenecek.