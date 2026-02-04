Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 4 Şubat tarihli su kesintisi programını resmi internet sayfası üzerinden yayımladı. Bursa’nın 4 ilçesinde yer alan birçok mahallede bugün gece saatlerine kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. İşte Bugünkü BUSKİ su kesintisi listesi.

1 /10 Bursa’da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmaları ve ani arızalar nedeniyle bazı ilçelerde planlı ve plansız su kesintileri yaşanıyor. İşte 4 Şubat 2026 tarihli BUSKİ su kesintisi programı.

2 /10 MUSTAFAKEMALPAŞA HAMZABEY Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/01/2026 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 07/02/2026 18:00 Kesim Tarihi: 29/01/2026 09:00 Mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamza bey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 29.01.2026 - 07.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

3 /10 MUSTAFAKEMALPAŞA ZÜFERBEY Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/01/2026 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 09/02/2026 18:00 Kesim Tarihi: 29/01/2026 09:00 Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 29.01.2026 - 09.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

4 /10 NİLÜFER İHSANİYE Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 11:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 12:00 Kesim Tarihi: 03/02/2026 11:00 NİLÜFER İLÇESİ; C3_B48 Alt Bölgesinde Bulunan, İhsaniye Mahallesi Ömür Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 03.02.2026 Tarihinde 11:00 ile 12:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

NİLÜFER KONAK Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 13:30 Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 14:30 Kesim Tarihi: 03/02/2026 13:30 Nilüfer İLÇESİ; C3_B34 Alt Bölgesinde Bulunan, Konak Mahallesi Burçak Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 03.02.2026 Tarihinde 13:30 ile 14:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

5 /10 NİLÜFER ÜÇEVLER Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 09:40 Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 12:40 Kesim Tarihi: 03/02/2026 09:40 NİLÜFER İLÇESİ; C4_B51 Alt Bölgesinde Bulunan, Üçevler Mahallesi Damar Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 03.02.2026 Tarihinde 09:40 ile 12:40 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

6 /10 OSMANGAZİ AKPINAR Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 14:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 16:00 Kesim Tarihi: 03/02/2026 14:00 OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B26 Alt Bölgesinde Bulunan, Akpınar Mahallesi Altınova sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 3.02.2026 Tarihinde14:00 ile 16:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ DEMİRTAŞ BARBAROS Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 11:30 Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 12:30 Kesim Tarihi: 03/02/2026 11:30 OSMANGAZİ İLÇESİ C4_GEÇ Alt Bölgesinde Bulunan, Demirtaş Barbaros Mahallesi1.Kervan Sokak ve Civarı " ARIZA " Çalışmaları Nedeniyle 03.02.2025 Tarihinde 11:30 ile 12:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır

7 /10 OSMANGAZİ HAMİTLER Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 17:15 Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 19:30 Kesim Tarihi: 03/02/2026 17:15 OSMANGAZİ İLÇESİ; C3_B45 Alt Bölgesinde Bulunan, Hamitler Mahallesi Aladağ Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 03.02.2026 Tarihinde 17:15 ile 19:30 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

8 /10 YILDIRIM ERTUĞRULGAZİ Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 15:40 Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 16:40 Kesim Tarihi: 03/02/2026 15:40 YILDIRIM İLÇESİ; G3_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Ertuğrulgazi Mahallesi Kanuni Caddesi ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 03.02.2025 Tarihinde 15:40 ile 16:40 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

9 /10 YILDIRIM ERTUĞRULGAZİ Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 12:10 Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 15:10 Kesim Tarihi: 03/02/2026 12:10 YILDIRIM İLÇESİ; G3_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Ertuğrulgazi Mahallesi Eti, Ertuğrulgazi Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 03.02.2025 Tarihinde 12:10 ile 15:10 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.