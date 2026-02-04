Yeni Şafak
Bursa’da sular zaman, saat kaçta gelecek? BUSKİ bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, kaç saat sürecek?

Bursa’da sular zaman, saat kaçta gelecek? BUSKİ bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, kaç saat sürecek?

09:014/02/2026, Çarşamba
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 4 Şubat tarihli su kesintisi programını resmi internet sayfası üzerinden yayımladı. Bursa’nın 4 ilçesinde yer alan birçok mahallede bugün gece saatlerine kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. İşte Bugünkü BUSKİ su kesintisi listesi.

Bursa’da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmaları ve ani arızalar nedeniyle bazı ilçelerde planlı ve plansız su kesintileri yaşanıyor. İşte 4 Şubat 2026 tarihli BUSKİ su kesintisi programı.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 29/01/2026 09:00

Mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamza bey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 29.01.2026 - 07.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 29/01/2026 09:00

Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 29.01.2026 - 09.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

NİLÜFER

İHSANİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 12:00

Kesim Tarihi: 03/02/2026 11:00

NİLÜFER İLÇESİ; C3_B48 Alt Bölgesinde Bulunan, İhsaniye Mahallesi Ömür Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 03.02.2026 Tarihinde 11:00 ile 12:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.


NİLÜFER

KONAK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 13:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 14:30

Kesim Tarihi: 03/02/2026 13:30

Nilüfer İLÇESİ; C3_B34 Alt Bölgesinde Bulunan, Konak Mahallesi Burçak Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 03.02.2026 Tarihinde 13:30 ile 14:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

NİLÜFER

ÜÇEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 09:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 12:40

Kesim Tarihi: 03/02/2026 09:40

NİLÜFER İLÇESİ; C4_B51 Alt Bölgesinde Bulunan, Üçevler Mahallesi Damar Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 03.02.2026 Tarihinde 09:40 ile 12:40 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

OSMANGAZİ

AKPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 16:00

Kesim Tarihi: 03/02/2026 14:00

OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B26 Alt Bölgesinde Bulunan, Akpınar Mahallesi Altınova sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 3.02.2026 Tarihinde14:00 ile 16:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.


OSMANGAZİ

DEMİRTAŞ BARBAROS

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 11:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 12:30

Kesim Tarihi: 03/02/2026 11:30

OSMANGAZİ İLÇESİ C4_GEÇ Alt Bölgesinde Bulunan, Demirtaş Barbaros Mahallesi1.Kervan Sokak ve Civarı " ARIZA " Çalışmaları Nedeniyle 03.02.2025 Tarihinde 11:30 ile 12:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır

OSMANGAZİ

HAMİTLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 17:15

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 19:30

Kesim Tarihi: 03/02/2026 17:15

OSMANGAZİ İLÇESİ; C3_B45 Alt Bölgesinde Bulunan, Hamitler Mahallesi Aladağ Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 03.02.2026 Tarihinde 17:15 ile 19:30 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

YILDIRIM

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 15:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 16:40

Kesim Tarihi: 03/02/2026 15:40

YILDIRIM İLÇESİ; G3_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Ertuğrulgazi Mahallesi Kanuni Caddesi ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 03.02.2025 Tarihinde 15:40 ile 16:40 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

YILDIRIM

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 12:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 15:10

Kesim Tarihi: 03/02/2026 12:10

YILDIRIM İLÇESİ; G3_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Ertuğrulgazi Mahallesi Eti, Ertuğrulgazi Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 03.02.2025 Tarihinde 12:10 ile 15:10 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

YILDIRIM

VATAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2026 15:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2026 16:30

Kesim Tarihi: 03/02/2026 15:30

Yıldırım İlçesi C4_D19 Alt bölgesinde Bulunan, Vatan Mahallesi 3.Sevenler Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 03.02.2026 Tarihinde 15:30 ile 16:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ '' Yapılacaktır.

#Buski
#Bursa
#BUSKİ su kesintisi
