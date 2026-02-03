EMEKLİ SON DAKİKA HABERLERİ: Emekliye Maaş 20 bin TL’ye çıktı, fark ödemesi başlıyor

Yeni yılla birlikte emeklilerin maaşlarını doğrudan etkileyen düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda en düşük emekli aylığı refah payı desteğiyle 20 bin TL’ye yükseltildi.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik düzenleme hayata geçti. Yapılan yasal değişiklikle taban emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılarak yeni yılda geçerli olacak şekilde yürürlüğe alındı.
Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşından yararlanan kişi sayısı yaklaşık 4 milyon 11 bin seviyesinden 4 milyon 917 bine yükseldi. Düzenlemenin yıllık bütçeye maliyetinin ise yaklaşık 110,2 milyar TL olacağı hesaplandı.
Maaş Farkı Ödemeleri İçin Takvim Açıklandı
Yasa yürürlüğe girmeden önce SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı maaşlarını eski tutar üzerinden aldı. Düzenleme sonrası oluşan 3 bin 119 TL’lik farkın ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyuruldu.
SGK’nın açıklamasına göre maaş farkı ödemeleri 4 Şubat 2026 itibarıyla yapılacak. Tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen ödeme planı kapsamında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri fark ödemelerini banka hesaplarından veya PTT şubelerinden alabilecek.
Fark ödemeleri tek seferde hesaplara yatırılacak ve emeklilerin bu ödeme için herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. SGK’nın maaş farkı kapsamında toplam yaklaşık 11,4 milyar TL ödeme yapması bekleniyor.
Hazine Desteğiyle Maaşlar Tamamlanacak
Yeni düzenleme kapsamında kök maaşı düşük olan emeklilerin aylıkları hazine desteğiyle 20 bin TL seviyesine tamamlanacak. Bu destek oranı bazı emekliler için maaşın önemli bir bölümünü oluşturacak.
Örneğin kök maaşı 12 bin TL olan bir emekli 8 bin TL destek alarak 20 bin TL maaşa ulaşacak. Kök maaşı 15 bin TL olan bir emekli 5 bin TL destek alırken, 18 bin TL kök maaşa sahip emekliler ise yaklaşık 2 bin TL destekle taban maaşa ulaşacak.
Gözler Bayram İkramiyesi ve Vatandaşlık Maaşında
Emekliler maaş farkı ödemelerinin ardından hükümetin atması beklenen yeni sosyal destek adımlarına odaklandı. Bayram ikramiyesi ve kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak ifade edilen yeni destek modeline ilişkin çalışmaların yakından takip edildiği belirtiliyor.