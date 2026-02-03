EMEKLİ SON DAKİKA HABERLERİ: Emekliye Maaş 20 bin TL’ye çıktı, fark ödemesi başlıyor

Hazine Desteğiyle Maaşlar Tamamlanacak

Yeni düzenleme kapsamında kök maaşı düşük olan emeklilerin aylıkları hazine desteğiyle 20 bin TL seviyesine tamamlanacak. Bu destek oranı bazı emekliler için maaşın önemli bir bölümünü oluşturacak.

Örneğin kök maaşı 12 bin TL olan bir emekli 8 bin TL destek alarak 20 bin TL maaşa ulaşacak. Kök maaşı 15 bin TL olan bir emekli 5 bin TL destek alırken, 18 bin TL kök maaşa sahip emekliler ise yaklaşık 2 bin TL destekle taban maaşa ulaşacak.