Memura enflasyon fark hesabı şekillendi: %18.6 Ocak zammı sonrası temmuz maaş zammı! Hemşire, Polis, Öğretmen maaşları...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 60 BİN TL’Yİ AŞTI

Yapılan düzenleme sonrası en düşük memur maaşı 52 bin 617 TL’den 60 bin 896 TL’ye yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL seviyesine çıktı. Zamlı maaşlar ve oluşan farklar kamu çalışanlarının hesaplarına yatırıldı.