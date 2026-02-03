Memura enflasyon fark hesabı şekillendi: %18.6 Ocak zammı sonrası temmuz maaş zammı! Hemşire, Polis, Öğretmen maaşları...

Yılın ilk enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 maaş artışı resmileşti. Zamlı maaş ve fark ödemelerinin tamamlanmasının ardından kamu çalışanlarının gündeminde temmuz zammına esas olacak yeni veriler yer aldı.
Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılına ilişkin maaş artışı, ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte kesinlik kazandı. Zamlı ödemelerin ardından süreç temmuz ayındaki ikinci zam dönemine odaklanırken, ilk belirleyici veri bugün açıklandı.
OCAKTA MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18,60 ZAM UYGULANDI
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin ocak zammı netleşti. Toplu sözleşme kapsamında belirlenen artış oranına 6 aylık enflasyon farkı eklendi. Bu çerçevede yüzde 11 toplu sözleşme zammı ile yüzde 6,85 enflasyon farkı birleşti ve toplam artış yüzde 18,60 oldu.
Ayrıca 2026 yılı için maaşlara 1.000 TL seyyanen artış yansıtıldı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 60 BİN TL’Yİ AŞTI
Yapılan düzenleme sonrası en düşük memur maaşı 52 bin 617 TL’den 60 bin 896 TL’ye yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL seviyesine çıktı. Zamlı maaşlar ve oluşan farklar kamu çalışanlarının hesaplarına yatırıldı.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN İLK ENFLASYON VERİSİ GELDİ
Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri, temmuz zammı için ilk tabloyu ortaya koydu.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık bazda yüzde 27,17, aylık bazda yüzde 2,67 arttı. Buna göre ocak ayı enflasyonu yüzde 4,84, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak kaydedildi.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşimiyle belirleniyor.
Toplu sözleşme takvimine göre temmuz ayında yüzde 7 oranında zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşabilmesi için ise ocak ayı sonrası dönemde yaklaşık yüzde 5,88 oranında ek enflasyon gerçekleşmesi gerekiyor. Kesin oran, şubat–haziran dönemine ait verilerin açıklanmasıyla netleşecek.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?
Merkez Bankası’nın 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği piyasa beklenti anketinde öne çıkan tahminler şöyle:
Ocak ayı TÜFE beklentisi: %3,76
2026 yıl sonu TÜFE beklentisi: %23,23
12 ay sonrası TÜFE: %22,20
24 ay sonrası TÜFE: %16,94
TEMMUZ 2026 ZAM HESABI NASIL YAPILACAK?
Dönem Toplu Sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre 2026’nın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Enflasyonun belirlenen eşiği aşması halinde fark da maaşlara eklenecek.
Yıl başında verilen 1.000 TL seyyanen artış, temmuz döneminde tekrar uygulanmayacak.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN YÜZDE 9,4 SENARYOSU
Mevcut beklentiler doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, temmuz ayında toplam artış oranının yaklaşık yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşebileceği öngörülüyor.
Bu senaryoda:
En düşük memur maaşı 60 bin 896 TL’den 66 bin 620 TL’ye,
En düşük memur emekli maaşı ise yaklaşık 30 bin 508 TL’ye çıkabilecek.
2026 TEMMUZ TAHMİNİ MEMUR MAAŞLARI
UNVAN DERECE 2026 OCAK (1.000 TL DAHİL) TEMMUZ 2026 (%9,4 ZAMLI)
Şube Müdürü (Üniv.) 1/4 91.917 TL 100.557 TL
Memur (Üniv.) 9/1 63.403 TL 69.363 TL
Uzman Öğretmen 1/4 81.370 TL 89.019 TL
Öğretmen 1/4 73.519 TL 80.429 TL
Başkomiser 3/1 89.345 TL 97.743 TL
Polis Memuru 8/1 81.747 TL 89.431 TL
Uzman Doktor 1/4 150.577 TL 164.731 TL
Hemşire (Üniv.) 5/1 74.246 TL 81.225 TL
Mühendis 1/4 93.745 TL 102.557 TL
Teknisyen (Lise) 11/1 65.692 TL 71.867 TL
Profesör 1/4 133.058 TL 145.566 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 88.517 TL 96.837 TL
Vaiz 1/4 76.804 TL 84.023 TL
Avukat 1/4 88.188 TL 96.478 TL
En Düşük Memur Maaşı – 60.896 TL 66.620 TL
En Düşük Memur Emeklisi – 27.887 TL 30.509 TL
Not: Hesaplamalar, iki çocuklu ve eşi çalışmayan personel esas alınarak yapılmıştır.