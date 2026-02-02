Yeni Şafak
TOKİ Elazığ kura sonuçları çekilişi - CANLI İZLE

11:212/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Elazığ’da TOKİ kura heyecanı devam ediyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Elazığ’da inşa edilecek 3 bin 825 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belli olmaya başladı. Kura sonucunu merak eden vatandaşlar ise “TOKİ Elazığ kura sonuçları kazananlara isim listesi nereden öğrenilir?” sorusuna yanıt arıyor. 2 Şubat 2026 TOKİ Elazığ kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet ekranı aracılığıyla sorgulanabiliyor. İşte TOKİ Elazığ kura sonuçları çekilişi CANLI İZLE linki.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Elazığ etabının kura heyecanı sona eriyor. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çekiliyor. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 3 bin 825 konutun asil hak sahipleri listesi belli oluyor. TOKİ Elazığ kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanacak. İşte 2 Şubat 2026 TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı izleme linki.

Elazığ TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Elazığ TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

#Elazığ
#Elazığ TOKİ kurası
#Elazığ TOKİ kura sonuçları
