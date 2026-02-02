Elazığ’da TOKİ kura heyecanı devam ediyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Elazığ’da inşa edilecek 3 bin 825 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belli olmaya başladı. Kura sonucunu merak eden vatandaşlar ise “TOKİ Elazığ kura sonuçları kazananlara isim listesi nereden öğrenilir?” sorusuna yanıt arıyor. 2 Şubat 2026 TOKİ Elazığ kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet ekranı aracılığıyla sorgulanabiliyor. İşte TOKİ Elazığ kura sonuçları çekilişi CANLI İZLE linki.
Elazığ TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?
Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.