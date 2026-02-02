Kırklareli’nde okullar tatil mi? 2 Şubat valilik açıklaması

Kırklareli’nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi. Valilik, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca il genelinde taşımalı eğitim de bir gün süreyle durduruldu. Bazı kamu personeline ise olumsuz hava şartları nedeniyle idari izin uygulanacak.