Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kırklareli’nde okullar tatil mi? 2 Şubat valilik açıklaması

Kırklareli’nde okullar tatil mi? 2 Şubat valilik açıklaması

00:092/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kırklareli’nde kar yağışı ve buzlanma etkisini artırırken Valilikten eğitimle ilgili kritik karar geldi. Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde okulların 2 Şubat’ta tatil edilmesi, “Kırklareli’nde okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Taşımalı eğitime ara verilirken, bazı kamu çalışanları için de idari izin uygulanacağı açıklandı.

Kırklareli’nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi. Valilik, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca il genelinde taşımalı eğitim de bir gün süreyle durduruldu. Bazı kamu personeline ise olumsuz hava şartları nedeniyle idari izin uygulanacak.


Kırklareli'nde okullar tatil mi? 2 Şubat 2026

Kırklareli'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle söz konusu ilçelerde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.


Açıklamada, il genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu ifade edildi.


Kar yağışının yarın akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.



Kamu çalışanlarına idari izin

Valilik, hava şartlarının günlük yaşamı olumsuz etkilemesi nedeniyle kamu kurumlarında görev yapan bazı personel gruplarının da idari izinli sayılacağını duyurdu. Buna göre hamileler, engelli çalışanlar, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel izin kapsamında olacak.

#kırklareli
#okullar tatil
#valilik
#kar yağışı
#buzlanma
#demirköy
#kofçaz
#vize
#taşımalı eğitim
#idari izin
#eğitim tatili
#Kırklareli’nde okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırklareli’nde okullar tatil mi? 2 Şubat valilik açıklaması