Kırklareli’nde okullar tatil mi? 2 Şubat valilik açıklaması

Kırklareli’nde kar yağışı ve buzlanma etkisini artırırken Valilikten eğitimle ilgili kritik karar geldi. Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde okulların 2 Şubat’ta tatil edilmesi, “Kırklareli’nde okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Taşımalı eğitime ara verilirken, bazı kamu çalışanları için de idari izin uygulanacağı açıklandı.
Kırklareli’nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi. Valilik, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca il genelinde taşımalı eğitim de bir gün süreyle durduruldu. Bazı kamu personeline ise olumsuz hava şartları nedeniyle idari izin uygulanacak.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle söz konusu ilçelerde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, il genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu ifade edildi.
Kar yağışının yarın akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.
Kamu çalışanlarına idari izin
Valilik, hava şartlarının günlük yaşamı olumsuz etkilemesi nedeniyle kamu kurumlarında görev yapan bazı personel gruplarının da idari izinli sayılacağını duyurdu. Buna göre hamileler, engelli çalışanlar, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel izin kapsamında olacak.