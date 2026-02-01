Hurda teşviki 2026 çıktı mı? Hurda teşviki ÖTV indirimi şartları neler? 25 yaş üstü araçlar için son durum

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi 2026 düzenlemeleri araç sahiplerinin en çok takip ettiği başlıklardan biri olmaya devam ediyor. 25 yaş üstü araçların hurdaya ayrılmasıyla sıfır araç alımında vergi avantajı sağlanacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, “ÖTV’siz ilk araç” teşviki için gözler TBMM sürecine çevrildi. Peki teklif Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte beklenen düzenlemeye dair son gelişmeler.
Hurda teşviki ve ÖTV indirimi 2026 ile ilgili gelişmeler, Türkiye’de otomobil piyasasını yakından ilgilendiren düzenlemeler arasında öne çıkıyor. Özellikle 25 yaş üstü araçların hurdaya ayrılmasını hedefleyen sistemin, hem trafikteki eski araç sayısını azaltması hem de sıfır araç alımını kolaylaştırması amaçlanıyor. Ancak şu aşamada kamuoyunun en çok merak ettiği soru net: Hurda indirimi ve ÖTV’siz sıfır araç düzenlemesi TBMM’den geçti mi?
Hurda teşviki son durum
Hurda Araç Teşviki Yasası beklentisi sürerken, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in daha önce TBMM’ye sunduğu kanun teklifini sosyal medya üzerinden yeniden gündeme taşıdığı belirtildi. Paylaşımında, düzenlemenin çıkışına yönelik beklentilerin arttığına işaret edildi. Bu süreçte hurda teşviki ÖTV indirimi paketi, Türkiye’de özellikle eski araç sahipleri için yakından izlenen başlıklardan biri haline geldi.
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
Hurda indirimi tartışmalarının yanında “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” da gündemdeki yerini koruyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütüldüğü aktarılan taslakta, en az üç çocuk sahibi olan ve üzerine kayıtlı otomobili bulunmayan ailelere yönelik ÖTV muafiyeti hedefi öne çıkıyor. Programın, yerli üretim şartına bağlanacağı ve Türkiye’de üretilen, en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modelleri kapsayacağı kaydedildi.
TBMM’ye geldi mi, ne zaman çıkacak?
Programla ilgili beklenti, teklifin 2025 bitmeden TBMM gündemine taşınması yönünde. Bu çerçevede, dar gelirli ailelerin ilk kez araç sahibi olabilmesi için uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman ve esnek kredi modelleri gibi imkanların sunulacağı belirtiliyor. Hurda teşviki tarafında ise 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların yeni yerli araç alımında ek avantajlar elde edebileceği ifade ediliyor.
ÖTV indirimi ile alınacak arabalar
ÖTV indirimi, özellikle yerli üretim otomobiller için geçerli olacak. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında 3 ve daha fazla çocuklu aileler, ÖTV muafiyeti ile yerli otomobile daha uygun fiyatlarla erişebilecek.
Program ile hedeflenen, düşük gelirli ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak ve Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisini desteklemek. Bu kapsamda sıfır araç alacak olan vatandaşlar, ÖTV indirimi sayesinde özellikle Togg ve diğer yerli otomobil modellerine daha uygun koşullarda sahip olabilecek.