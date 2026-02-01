Hurda teşviki 2026 çıktı mı? Hurda teşviki ÖTV indirimi şartları neler? 25 yaş üstü araçlar için son durum

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi 2026 ile ilgili gelişmeler, Türkiye’de otomobil piyasasını yakından ilgilendiren düzenlemeler arasında öne çıkıyor. Özellikle 25 yaş üstü araçların hurdaya ayrılmasını hedefleyen sistemin, hem trafikteki eski araç sayısını azaltması hem de sıfır araç alımını kolaylaştırması amaçlanıyor. Ancak şu aşamada kamuoyunun en çok merak ettiği soru net: Hurda indirimi ve ÖTV’siz sıfır araç düzenlemesi TBMM’den geçti mi?