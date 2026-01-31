Yeni Şafak
Kırmızı Bülten ile aranan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

19:2831/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
DHA
Suç örgütü lideri Serdar Sertçelik tutuklandı.
Suç örgütü lideri Serdar Sertçelik tutuklandı.

Macaristan'dan Türkiye'ye getirilen Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Sertçelik, Türkiye'ye iade edilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Sertçelik'in, savcılık ifadesinde, uzun süredir yurt dışında tutuklu bulunması ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle daha sonra ayrıntılı savunma yapacağını söyleyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Serdar Sertçelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Serdar Sertçelik
#Ayhan Bora Kaplan
#Suç Örgütü
