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Kırmızı bültenle aranıyordu: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Sertçelik'in iadesine ilişkin süreç başlatıldı.

16:30 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:42 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Firari Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı
Firari Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Sertçelik'in iadesine ilişkin süreç başlatıldı.


Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan’ı 8 Eylül 2023 günü yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı’nda yakalamış bu operasyonun devamında gizli tanık Serdar Sertçelik’in gündeme getirdiği hükümete komplo iddiası Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik, dava
M7 kod adı ile gizli tanık yapılarak
19 sayfa ifade verdi. Sertçelik’in ev hapsindeyken yurt dışına kaçması ve dosyaya gizli tanık yapılma süreci tartışma yarattı.

Sertçelik, yurt dışına çıktıktan sonra katıldığı bir YouTube yayınında gizli tanık olduğunu açıkladı ve polisler tarafından ifadesinin yönlendirildiğini iddia etti. Sertçelik, polisler tarafından bazı eski bakanlar ve mevcut bazı bakanlar ile bazı siyasiler hakkında ifade vermeye zorlandığını öne sürdü. Öte yandan AK Parti ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu iddia etti.





#Ayhan Bora Kaplan
#Macaristan
#Serdar Sertçelik
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