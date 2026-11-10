Dilek Hanım'ı A takımına alacak

Parti kulislerinde, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Parti Meclisi (PM) listesinde yer alacağı konuşuluyor. İmamoğlu'nun seçilmesi halinde Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) da dahil olması bekleniyor.
KURULTAY DELEGESİ OLMUŞTU
Dilek İmamoğlu, Yeni Parti'nin İstanbul örgütünde yürütülen kongre sürecinde önce il delegeliğine seçilmiş, ardından İstanbul kurultay delegeleri arasında yer almıştı. 24 Ekim'de gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nde Ekrem İmamoğlu ile Dilek Kaya İmamoğlu da kurultay delegesi oldu.
İMAMOĞLU AİLESİ PM'DE OLACAK
Dilek İmamoğlu'nun MYK'ya girmesi halinde, parti yönetiminde İmamoğlu ailesi de temsil edilmiş olacak. 14-15 Kasım'da yapılacak kurultayda önce PM üyeleri seçilecek, ardından PM toplantısında yeni MYK belirlenecek. Parti kulislerinde Dilek İmamoğlu'nun yönetimde yer almasına yönelik beklenti dile getirilirken, PM adaylığı ve MYK görevlendirmesine ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
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