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Koltukları artırıp küskünleri azaltacak

Uğur Duyan04:00, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Özgür Özel.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 14-15 Kasım'da yapılacak ilk olağan kurultayda yeni yönetimini oluşturacak. Kurultay öncesinde küskünlük yaşanmaması için 80 kişilik Parti Meclisi'nin 120'ye çıkarılması seçeneği değerlendiriliyor. Özel'in delegelere verdiği görev sözleri ve CHP'de kalan eski yol arkadaşlarının geleceği de yönetim hesabını zorlaştırıyor.

Yeni Parti'de ilk olağan kurultay için geri sayım başladı. 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da gerçekleştirilecek kurultayda Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçilmesi beklenirken gözler, oluşturulacak yeni Parti Meclisi'ne çevrildi. Özel'in kurultayda çözmesi gereken en önemli konuların başında, Parti Meclisi'ne girecek isimlerin belirlenmesi geliyor.

KÜSMESİNLER DİYE PM BÜYÜYECEK

Yeni Parti bugün genel başkanlık ön seçimlerini, bir hafta sonra da Birinci Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirecek. Kurultay öncesinde mevcut 80 kişilik Parti Meclisi'nin 120'ye çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor. PM'nin genişletilmesiyle kuruluş sürecinde görev alan kadroların, milletvekillerinin ve farklı grupların yönetimde temsil edilmesi amaçlanıyor. Ancak 120 kişilik bir PM'nin karar alma ve yönetim süreçlerini zorlaştırabileceğini düşünenler de bulunuyor.

GÖLGE KABİNE YERİNE POLİTİKA KURULLARI

Özel, CHP Genel Başkanlığı dönemindeki gölge kabine ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi modelini Yeni Parti'de sürdürmek yerine ekonomi, eğitim, sağlık, dış politika, tarım ve çalışma hayatına ilişkin politika kurulları oluşturacak. Kurul başkanlıkları PM üyeleri arasından belirlenecek. Özel'in yeni yönetim yapılanmasında, Ekrem İmamoğlu ekibinden Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi gibi isimlerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde görev yapan kadroların da değerlendirilmesi gündemde.

ELEŞTİRDİĞİ DURUMA DÜŞTÜ

Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrasında CHP Grup Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "Yedi kişilik MYK açıklayacağım deyip 19 kişilik MYK açıklıyorsan, bu yanında isim tutamadığını gösterir" diyerek eleştirmişti. Özel'in kurultay sonrasında Yeni Parti'de farklı kesimleri bir arada tutmak için çok sayıda kişiye PM üyeliği sözü vermesi, MYK üye sayısının artırılmasını da gündeme getirdi.

DIŞARIDAN KATILIMDA BEKLENTİ DÜŞÜK

Özel'in kurultayı yeni katılımlarla hareketlendirmesi beklenirken kuruluş sürecinde Yeni Parti'ye katılmaya ilgi gösteren dışarıdan isimlerin artık partiye sıcak bakmadığı bildirildi. Bu nedenle kurultayda dışarıdan çok sayıda sürpriz ismin yönetime katılmasından ziyade, kuruluş sürecinde oluşturulan çalışma grupları ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde görev yapan kadroların yeni yapılanmada değerlendirilmesi bekleniyor.



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Başlıklar :Özgür Özelyeni partisiyaset
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Koltukları artırıp küskünleri azaltacak
Özgür Özel.
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