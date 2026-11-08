Silah ruhsatına çelik kasa şartı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silah ruhsatı alacak kişilere yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirterek, ruhsatlı silahların evlerde çelik kasada muhafaza edilmesinin zorunlu hale getirileceğini açıkladı. Çiftçi, çocukların ailelerine ait silahlara erişmesini önlemeyi amaçlayan düzenlemenin yanı sıra okul güvenliği ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında alınan tedbirleri de anlattı.

OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından okul güvenliğine yönelik tedbirlerin artırıldığını belirten Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı ile dört ay boyunca çalışma yürüttüklerini aktardı. Yedi bakanlığın katılımıyla bir protokol imzalandığını ifade eden Çiftçi, olası tehdit ve saldırı işaretlerinin erken aşamada tespit edilerek ilgili kurumların hızla harekete geçmesinin hedeflendiğini kaydetti. Okullardaki güvenlik önlemlerinin denetlenmesi için yaklaşık 611 müfettişin sahada görev yaptığını belirten Çiftçi, ayrıca 31 bin kişilik güvenlik personeli kadrosundan 28 bin 945 kişinin göreve başladığını bildirdi. Çiftçi, okul güvenliği ve narkotik suçlarla mücadelenin yalnızca kolluk kuvvetleriyle yürütülemeyeceğini, ailelerin, okulların, sağlık ve sosyal hizmetlerin de sürece dahil olması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda hayata geçirilen "Şefkat Kalkanı" projesiyle ailelerin eğitileceğini belirten Çiftçi, çocuklardaki değişimlerin erken fark edilerek, ilgili kurumların ortak tedbir almasının hedeflendiğini kaydetti.

ÇOCUKLARIN SİLAHLARA ERİŞİMİ ENGELLENECEK

Çocukların ailelerine ait ruhsatlı silahlara erişiminin engellenmesi gerektiğini ve bu kapsamda silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesine yönelik düzenleme yapıldığını ifade eden Çiftçi, "Çocuğun bu silahı okula götürememesi lazım. Onların güvenli yerde muhafaza edilmesi lazım. Çocuğun eline geçmemesi gerekiyor. Biz şimdi ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında da bir kanun değişikliği, yönetmelik değişikliği öngörüyoruz. Mesela orada silah ruhsatı vereceğimiz kişilere çelik kasa mecburiyeti getireceğiz" diye konuştu. Çocukların erişebileceği şekilde ateşli silah bırakan kişilere yönelik cezaların da artırıldığını belirten Çiftçi, eylemin başka bir suç oluşturmaması halinde yaklaşık 3 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü söyledi.

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SUÇLULARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Sınır Ötesi Kapan" operasyonlarına değinen Çiftçi, yılın ilk 10 ayında suç örgütlerinin elebaşı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 786 kişinin yurt dışından Türkiye'ye iadesinin sağlandığını ve bu kapsamda çeşitli ülkelerle güvenlik diplomasisi yürüttüklerini aktardı. Çiftçi, iade sayısının 2021-2025 döneminin yıllık ortalamasına göre yüzde 486 arttığını dile getirerek, şöyle devam etti: “Bunun 183 tanesi de organize suç örgütünün lideri veya üyesi. Bu bizim için önemli. Bunun dışında başka ülkenin vatandaşı olup da ülkemizde yakaladıklarımız var. Başka ülkelerin aradıkları. Bu sene içerisinde 58 ülkenin aradığı 497 kişiyi yakaladık ve onların iade veya sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdik. Yani hem kendi ülkemizdeki arananları yakalayıp sınır dışı ediyoruz hem de kendi aradıklarımızı diğer ülkelerden ülkemize getiriyoruz ve bu konudaki mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Suçluların peşini bırakmayacağız.”

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