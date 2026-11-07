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İç güvenlikte de ortaklık yapılacak

Oğuzhan Ürüşan 04:00, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önceki gün Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud ile bir araya geldi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması iç güvenlik alanına taşınacak. Önümüzdeki dönemde Mekke İttifakı’na üye ülkeler terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır güvenliğinde ortak çalışmalar yapacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın polis teşkilatları, narkotik birimleri ve sınır güvenliğinden sorumlu kurumları ortak çalışacak.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma ortaklığında yeni bir açılım gündemde. Üç ülkenin askerî alandaki iş birliğinin iç güvenliğe de taşınması hedefleniyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud ile Ankara’daki görüşmesinde üçlü toplantı önerisini gündeme getirdi.

ÖNCELİK İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

Üçlü İçişleri Bakanları Toplantısı’nın yeri ve tarihi henüz netleşmediği öğrenilirken, önümüzdeki süreçte tarafların toplantı konusunda uzlaşması halinde mevcut ikili güvenlik kanalları üçlü bir çalışma düzenine dönüştürülecek. İstihbarat paylaşımı, sınır aşan suç örgütlerinin takibi ve terörün finansmanıyla mücadele, bu girişimin öncelikli başlıkları arasında yer alabilecek.

SINIR GÜVENLİĞİNDE ORTAK ÇALIŞMA

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre önümüzdeki dönemde Mekke İttifakı’na üye ülkeler terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır güvenliğinde ortak çalışmalar yapacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın polis teşkilatları, narkotik birimleri ve sınır güvenliğinden sorumlu kurumları ortak çalışacak.

7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Anlaşması’nın maddeleri de yeni girişim açısından önem taşıyor. Anlaşmanın 5. maddesi, üç ülkenin terörle mücadelede operasyonel düzey dahil mevcut iş birliğini güçlendirmesini öngörüyor. 9. madde ise belirlenen güvenli kanallar üzerinden istihbarat paylaşımına imkân tanıyor. Böylece terör şüphelilerinin takibi ve güvenlik bilgilerinin paylaşımı gibi alanlarda ortak çalışmalar için hukuki zemin bulunuyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu hükümler, üçlü bir iç güvenlik biriminin kurulmasını mümkün kılabilir.

İLK ADIM PAKİSTAN’LA

Üçlü iç güvenlik mekanizmasına zemin oluşturabilecek önemli adımlardan biri geçtiğimiz ay atıldı. Türkiye ile Pakistan, 9 Ekim’de İstanbul’da güvenlik iş birliğini geliştiren bir anlaşma imzaladı. Edinilen bilgilere göre iki ülke, İçişleri bakanlıkları arasında ortak çalışma grubu oluşturulmasını da kararlaştırdı. Terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin yanı sıra siber polislik, uzman değişimi ve teknik destek alanları da iş birliği gündemine alındı. Bu yapının ilerleyen süreçte üçlü çalışmalara yön vermesi bekleniyor.


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Başlıklar :diplomasipolitikamustafa çiftçi
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İç güvenlikte de ortaklık yapılacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önceki gün Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud ile bir araya geldi.
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