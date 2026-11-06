Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde artış olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Sıkıntı sadece belirli fonlarda sorunlu fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı yapıldığını görüyoruz. Hukuk ve ahlak dışı kazançlar elde edildiğini görüyoruz. Bakan Şimşek'in başkanlığı finansal istikrar komitesi 17 Eylül'de bazı kararlar verdi. 131 fona karantina diyebileceğimiz bir uygulama söz konusu. O günden bugüne süreç ilerliyor.
Serbest fonların içinde hisse senetleri var. Bazı hisse senetleri üzerinden çok ciddi pay oluşturulmuş. Manipüle edilerek fiyatı şişirilmiş. Sanal bir değer gösterilerek kredi oluştururmuş. Bu bir döngü içinde devam etmiş. Bundan çeşitli kişiler ve şirketler haksız kazanç elde etmişler.
'DOLANDIRICILARA KARŞI NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'
'13 KASIM'DA YENİ ÖDEMELER YAPILACAK'
7 şirketten 4 tanesi olağan tasfiye sürecine girdi. 55 bin 801 yatırımcıya 55,4 milyar TL ödeme yapıldı. Olağan tasfiye süreci neredeyse tamamlandı diyebiliriz. Olağanüstü tasfiyede ise 3 şirket kaldı. Tera, Pusula ve Atlas.
Toplamda 420 bin yatırımcı ödeme aldı. Toplam yatırımcılara 130 milyar TL ödeme yapıldı.
Süreç hassasiyet gerektiriyor. Ödemeler net yatırım tutarı üzerinden yapılıyor. Bu da MKK kayıtlarıyla yapılıyor. Bütün işlemler kayıtlarda var. O çerçevede de sağlık bir şekilde ödemeler yapılıyor. Şu anda yaptığımız ara ödeme. O ödemenin sınırı da 1 milyon TL. Ara ödeme sonrası nihai mahsuplaşma başlayacak.
Soruşturma kapsamlı yürütülüyor. Adli süreçte 444 şüpheliden 113'ü tutuklandı.
Hisse bazlı manipülasyona ilişkin SPK'nın çalışmaları devam ediyor. Bunlar bittikçe SPK suç duyurularında bulunuyor ve adli makamlar da gerekeni yapıyorlar. İncelenen hisselerin sayısı 50'yi bulabilir.
Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için yapısal düzenlemeler içeren yeni bir kanun hazırlığı yapıyoruz. Gelecek haftaya kadar kanun tasarısının büyük oranda şekilleneceğini düşünüyorum. Biz Meclis'e göndereceğiz. Meclis'te değerlendirilecektir. Bu kanunumuz sermaye piyasalarına daha fazla güç verecektir. Sermaye piyasalarımız eskisinden güçlü olacak.
ENFLASYONDA SON DURUM
Son gelen rakam bir miktar beklentinin üzerinde. Yüzde 29,77 civarında. Özellikle hizmet kalemlerinde iyileşme var. Savaş enflasyona 7 puanlık etki yaptı. Maliye politikamız enflasyona daha çok destek verecek.
ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret kamunun tek başına verdiği bir karar değil. Üç taraf var. Asgari ücretle ilgili henüz o süreç başlamadı. Denge içinde şekillenecektir diye umuyorum.
EMEKLİYE REFAH DÜZENLEMESİ
ABD SEÇİMLERİ HAKKINDA
Dünya çok olumsuz bir dönemden geçiyor. Ukrana-Rus savaşı, ABD-İran savaşı. Bu bir taraftan da dünya ekonomisini olumsuz etkiledi. Bütün dünya bu bedeli ödüyor. Bu ABD seçimlerine de yansıdı. ABD halkı, İran savaşını gereksiz olarak yorumluyor. Bütün bunlarla birlikte Demokratların bir çoğunluğu oluştu. Şunu söyleyebilirim. Bizim söylediğimiz buydu zaten. Savaş olmasın, uzlaşmayla ve diplomasiyle çözülsün dedik. ABD halkının tepkisi, Türkiye'nin politikasıyla örtüşüyor. Bütün bu bedeller olmasın diye Türkiye çok gayret etti. İnşallah bu durum, savaşların bitmesine vesile olur. Aam biz ABD ilişkilerimizi iyileştirerek devam edeceğiz.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Terörsüz Türkiye çok tarihi bir süreç. Terör, ülkemizin çok uzun yıllardır ayağında prangaydı. Hedef bu prangadan kurtulmak. Bunun tabi çeşitli safhaları var. Kendi sürecinde yürüyor. Önümüzdeki süreçte Meclis'te bir izleme komitesi kurulması söz konusu.
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